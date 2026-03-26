La UNL otorgó 1.016 becas en la primera convocatoria anual de su Programa de Apoyo para Estudiar
En su primera sesión del año, celebrada el jueves 19 de marzo, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) notificó el resultado de la convocatoria del Programa de Apoyo para Estudiar en la UNL. Para todos los componentes disponibles se otorgaron en total 954 becas a estudiantes universitarios y 62 a preuniversitarios, contabilizando un total de 1.016 becas.
Los estudiantes beneficiados pueden acceder a esta información ingresando al Sistema de Gestión del Estudiante, plataforma en la que se realizan las postulaciones.
Desde la Secretaría de Bienestar Universitario, Paula Piedrabuena comentó que “estamos muy contentos por notificar que están los resultados de las becas de la convocatoria para estudiantes universitarios y preuniversitarios”, remarcó.
En este sentido, indicó que la convocatoria anual, que abre entre diciembre y febrero, está dirigida a ingresantes, estudiantes avanzados y renovantes de carreras de grado y pregrado que se dictan bajo modalidad presencial, quienes tuvieron la posibilidad de anotarse a las becas Pablo Vrillaud, de Residencia, de Ayuda económica, de Comedor y de Movilidad.
En tanto, los estudiantes de la Escuela de Nivel Inicial y Primario pudieron acceder a la beca de Comedor, mientras que alumnos de las escuelas secundarias de la UNL -Escuela Secundaria, Escuela Industrial Superior y Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja- pudieron gestionar las becas de Ayuda económica.
¿Cómo acceder?
Para quienes acceden por primera vez al sistema, el Equipo Social y de Becas de la Secretaría de Bienestar Universitario se pondrá en contacto con las y los estudiantes becados, detallaron desde la UNL.
Por su parte, quienes renueven sus becas en esta convocatoria mantienen el cronograma habitual de cobro para las becas dinerarias, ya que la operación es automática, y el uso normal para las becas de residencia.
En cuanto a las becas de comedor, podrán continuar haciendo uso del beneficio a partir de la reapertura del comedor universitario, prevista para el próximo 25 de marzo, precisaron.
Para mayor información, se puede ingresar al sitio web unl.edu.ar/bienestar o contactarse a través del correo equiposocial@unl.edu.ar o becas@unl.edu.ar, o llamar al teléfono (0342) 4587800 interno 604.
La atención personal se realiza en la Oficina de Atención al Estudiante de Rectorado (Bv. Pellegrini 2750), de lunes a viernes en el horario de 8 a 15.