La UNL llevó adelante la segunda Noche Solidaria de Navidad y alcanzó a unas 5.000 personas
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) concretó la segunda edición de la Noche Solidaria de Navidad, una iniciativa que permitió que alrededor de 5.000 personas compartieran una cena especial elaborada a partir del trabajo conjunto de la Planta de Alimentos Nutritivos y el Programa Padrinos. Además, se anunció una nueva entrega de raciones para las celebraciones de Año Nuevo y Reyes, con la participación de más de 40 empresas e instituciones.
El año 2025 estuvo marcado por serias dificultades presupuestarias para la universidad pública, y aún más para las instituciones comunitarias que sostienen comedores y brindan asistencia alimentaria en distintos barrios de la ciudad. En ese contexto, la entrega mensual de raciones producidas en la Planta de Alimentos de la UNL se consolidó como una política solidaria sostenida, posible gracias al aporte de los Asociados Solidarios, y que en esta oportunidad se potenció con la campaña especial de Navidad.
De la iniciativa participaron, por un lado, los asociados solidarios, que donan raciones elaboradas por la Planta de Alimentos, y por otro, una convocatoria especial a Padrinos, empresas, instituciones y personas, que aportaron insumos específicos para la elaboración de los platos especiales de la cena navideña.
Para brindar detalles de esta acción —que se realiza por segunda vez—, este lunes 29 de diciembre se llevó a cabo un encuentro en la sala del Consejo Superior. Allí, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, explicó el alcance del proceso ante las empresas e instituciones que donaron insumos para acompañar a 15 instituciones comunitarias, alcanzando a unas 5.000 personas.
Del encuentro participaron el rector Enrique Mammarella, la directora del Programa Padrinos, Carolina Sanchis, la directora de la Planta de Alimentos, Macarena Mancebo, autoridades universitarias y representantes de empresas e instituciones colaboradoras.
Expectativas superadas
“Estamos muy contentos porque hemos completado un objetivo que era una cena navideña distinta y solidaria para miles de personas, pero la satisfacción es aún mayor porque logramos completar el menú para las cenas de Año Nuevo y Reyes”, expresó Mammarella.
El rector destacó que se duplicó la cantidad de instituciones comprometidas con el desafío de la compra de insumos, lo que permitió organizar nuevas entregas para otras celebraciones especiales. En ese marco, agradeció el compromiso, el tiempo y la participación de los Padrinos, empresas e instituciones que acompañaron la iniciativa.
Las nuevas donaciones serán entregadas el martes 30, para que puedan ser preparadas en las celebraciones de Año Nuevo y Reyes, a través de las cocinas centralizadas de las 15 instituciones beneficiarias o distribuidas directamente a las familias en aquellos casos donde no se cuenta con elaboración propia.
La campaña permitió acompañar a instituciones como CILSA, la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde, la Asociación Civil Tazas Vacías, Una esperanza para los chicos, Hogar Mundo Pequeño, Cáritas Esperanza, La Heladera de María, la Asociación Civil Esperanza de Vida y Restauración, el Merendero Niñas y Niños Felices y el Centro de Salud Gutiérrez Este, entre otras. También alcanzó a familias y personas en situación de vulnerabilidad social, incluyendo estudiantes, familias del barrio María Selva y pacientes de programas de salud.
Como gesto de agradecimiento, niños y niñas que disfrutaron de las cenas navideñas enviaron dibujos con sus manos, nombres y mensajes, que fueron entregados a los Padrinos, empresas, instituciones participantes y autoridades de la UNL.
Acuerdos y compromiso solidario
En esta edición, 40 padrinos benefactores donaron, junto a las raciones de alimentos, insumos como pan rallado, choclo, arvejas, bandejas descartables, atún, caballa, mayonesa, frutas enlatadas, pan dulce, aceitunas, turrones y garrapiñadas, entre otros. La acción quedó formalizada mediante convenios específicos bajo la figura de Padrino benefactor, que fueron entregados durante el encuentro.
Entre las empresas e instituciones participantes se destacan Banco Credicoop, Rubinzal y Asociados, Sanatorios Santa Fe y Garay, Argeniss Software, Fundación Indecon, Plastilit, Falucho, colegios profesionales, empresas del Parque Tecnológico Litoral Centro, y proveedores que acompañaron la logística y el abastecimiento.