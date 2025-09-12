La UNL lidera una investigación sobre el mercado laboral de los repartidores en plataformas digitales
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) participa de una investigación latinoamericana sobre el trabajo en aplicaciones de reparto, que indaga en las percepciones de los repartidores y su mirada sobre la regulación de la actividad.
Se trata de un proyecto comparado a escala regional, en el que también intervienen la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Entre Ríos, junto con equipos de investigación de México, Colombia, Brasil y Uruguay. El objetivo es construir un perfil de los trabajadores de plataformas y conocer sus trayectorias laborales, sus condiciones de desempeño y sus opiniones sobre las regulaciones.
En Argentina no existen encuestas oficiales que aborden esta problemática y el trabajo por aplicaciones no tiene regulación específica.
Perfil de los repartidores
El estudio “El perfil de los repartidores de plataforma en Santa Fe, Argentina” se apoya en entrevistas en profundidad.
Andrea Delfino, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, coordina el trabajo y recuerda que comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando arribaron a la ciudad aplicaciones como PedidosYa, Rappi, Uber y otras. “Poco tiempo después nos incorporamos a este proyecto latinoamericano, el único de esta magnitud, en el que relevamos condiciones de trabajo en nuestro país, México, Colombia, Brasil y Uruguay, con un enfoque comparado”, explicó.
Según Delfino, aunque se trata de empresas transnacionales que operan globalmente con patrones comunes, también se adaptan a los mercados de trabajo locales y a los marcos normativos vigentes.
En el caso argentino, el relevamiento abarca ciudades intermedias como Santa Fe, Rosario, Paraná y La Plata. Un dato central es que se trata de un sector muy masculinizado y predominantemente joven. En Santa Fe, la mayoría de los repartidores tiene entre 19 y 25 años, muchos debutan en estas apps como su primer empleo, otros renuncian a trabajos anteriores y un gran porcentaje son estudiantes que valoran la flexibilidad horaria.
Estrategia laboral y condiciones
La mayoría de los entrevistados vive solo o con su familia de origen. El tiempo promedio de permanencia en la actividad es de dos años, y pocos superan los tres.
Para muchos, el reparto constituye una estrategia laboral de mediano plazo, y en la mitad de los casos se combina con otra actividad o con estudios. Sin embargo, esa condición no reduce las horas de conexión: la jornada suele equipararse a una jornada completa.
“Este fenómeno puede vincularse a la pérdida del poder adquisitivo en Argentina, que obliga a los trabajadores a extender su tiempo en línea para alcanzar ingresos suficientes”, analizó Delfino.
La principal motivación es la flexibilidad horaria, aunque con matices: los repartidores no perciben un salario fijo, deben costear sus propios instrumentos de trabajo (excepto las mochilas, que les son cobradas por las empresas) y reciben una tarifa por envío. En promedio, los entrevistados perciben alrededor de 300.000 pesos mensuales, una cifra similar al salario mínimo.
Regulación: entre la independencia y la protección
Los repartidores se reconocen como trabajadores independientes, pero al mismo tiempo demandan cierta protección social y regulación. Este doble posicionamiento refleja el dilema entre la libertad que valoran y la necesidad de mayor seguridad laboral.
En América Latina ya existen regulaciones: Chile, Uruguay, México y Colombia avanzaron en marcos normativos para apps de transporte y reparto. En Argentina, en cambio, no existe una legislación nacional, aunque sí algunas ordenanzas municipales.
“Muchos trabajadores desean una regulación, pero con características diferentes al empleo privado actual. Piden ser reconocidos como formales dentro de las plataformas, manteniendo la flexibilidad, y en su mayoría prefieren continuar como monotributistas, figura a la que las empresas ya los obligan”, detalló Delfino.
La investigadora advierte que, desde la perspectiva empresarial, los repartidores no son considerados empleados, sino intermediarios tecnológicos entre la empresa y el cliente, pese a que las firmas operan como verdaderas compañías transnacionales.
La investigación continúa en desarrollo y proyecta para fines del próximo año una publicación comparada en seis países de la región, con el fin de aportar insumos a la discusión sobre el futuro del trabajo en plataformas.