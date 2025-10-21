La UNL lidera la producción de patentes en el sistema universitario argentino
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) publicó un informe actualizado sobre patentamiento que refleja la actividad del sistema universitario argentino. El documento revela que en solo cinco años se generó cerca de un tercio del total histórico de patentes, evidenciando un notable crecimiento en la innovación tecnológica y nuevas tendencias en la protección de la propiedad intelectual en el país.
El informe, que analiza la actividad de las instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se presenta como una herramienta estratégica para la academia y el sector productivo, detallando la evolución histórica del patentamiento, los campos tecnológicos de mayor actividad y los países donde se protegen los desarrollos. La publicación fue elaborada por el CETRI Litoral y el Área de Comunicación de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL y se puede descargar de manera gratuita en: www.unl.edu.ar/vinculacion.
Una década de innovación sin precedentes
El informe se basa en un trabajo riguroso con la base de datos Patbase, que reúne más de 100 millones de publicaciones de patentes a nivel mundial, complementada con información del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El análisis se centra en las solicitudes de patentes hasta marzo de 2025, con un enfoque especial en el período 2020-2024 para identificar tendencias recientes.
De las 70 universidades del CIN, 36 presentaron al menos una solicitud de patente. El informe se concentra en las 11 instituciones más activas, con más de 20 familias de patentes en su historial, incluyendo además un análisis del estado legal de las solicitudes en Argentina.
Crecimiento acelerado y liderazgo en biotecnología
La biotecnología y los productos farmacéuticos se mantienen como los campos más relevantes en el patentamiento universitario. En el período 2020-2024, se publicaron 208 nuevas familias de patentes, representando el 28,6% del total histórico, y mostrando un acelerado crecimiento en tecnología médica, consolidada como un área estratégica de investigación y desarrollo.
UNL, UBA y UNC a la cabeza del patentamiento
El informe confirma el liderazgo histórico de la UNL y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La UNL concentra el 17,3% de las familias de patentes, la UBA el 15,9%, y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) el 9,3%. Durante el período 2020-2024, la UBA presentó 33 nuevas familias de patentes, la UNL 29 y la UNC 25, reflejando la capacidad de las instituciones para generar conocimiento con potencial de aplicación.
Protección estratégica y vinculación con el sector productivo
Las universidades del CIN protegen un total de 728 familias de patentes, de las cuales el 58% se realiza en cotitularidad con Conicet, mostrando la colaboración interinstitucional. Además, se identifican alianzas con empresas y organismos de ciencia y tecnología, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, YPF e Inis Biotech.
Estas 728 familias incluyen 1.286 solicitudes de patentes en 42 territorios, evidenciando una estrategia de protección nacional e internacional, con Argentina incluida en el 94,5% de los casos y un 17,44% con protección internacional, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Australia, México y China. Del total, el 51,4% de las solicitudes ya fue concedido, lo que permite evaluar la madurez tecnológica y la efectividad de las estrategias de protección.
Según Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL, “el informe refleja la capacidad del sistema universitario para convertir la investigación en innovaciones concretas, con impacto en la sociedad y el sector productivo. También permite analizar la colaboración de universidades con organismos científico-tecnológicos y empresas para generar nuevo conocimiento”.
El rol de la propiedad intelectual en las universidades
La propiedad intelectual es clave para impulsar el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos. Las universidades utilizan patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y marcas para proteger sus creaciones. Las patentes de invención son un indicador central de capacidad innovadora, protegiendo soluciones técnicas y fomentando la investigación.
Además, la propiedad intelectual facilita la transferencia de conocimientos al sector productivo, la prestación de servicios tecnológicos y la creación de empresas de base tecnológica (spin-offs), beneficiando tanto a la comunidad académica como a la sociedad en general.
Dado que las patentes son territoriales, la UNL analiza las “familias de patentes”, que agrupan solicitudes de una misma invención en distintos países, ofreciendo una visión global del patentamiento universitario.
El informe completo ofrece un panorama detallado del ecosistema de innovación universitario argentino y su contribución al desarrollo tecnológico del país.