La UNL le pidió a Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) aprobó por unanimidad una resolución en la que solicita al Presidente de la Nación la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y No Docente.
La decisión se adoptó en la sesión de este jueves, en el marco de la grave crisis económica que atraviesa el sistema universitario argentino. El texto reclama la implementación efectiva de la norma, con el objetivo de garantizar la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 según los datos del INDEC, además de la actualización de partidas presupuestarias que aseguren el funcionamiento de las universidades nacionales.
En su artículo 2, la resolución insta también a los legisladores nacionales a insistir con la aprobación de la ley en caso de que el Poder Ejecutivo decida vetarla. “Este acto debe garantizar la protección y el sostenimiento de los recursos destinados a las universidades nacionales, cuya labor resulta fundamental para la sociedad argentina”, remarca el documento.
Asimismo, el Consejo Superior expresó el firme compromiso de la UNL en la defensa de la educación pública y de las áreas estratégicas que requieren un adecuado financiamiento, señalando que una crisis en cualquiera de esos sectores impacta de manera negativa en el otro.
Finalmente, el texto exige la inmediata atención y solución a la emergencia salarial declarada por la universidad en marzo de 2024, que afecta a docentes, no docentes, investigadores y extensionistas.