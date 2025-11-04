La UNL inicia el proceso de elección de nuevas autoridades en sus 10 facultades
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) dio inicio al proceso de elección de nuevas autoridades en sus 10 unidades académicas, un mecanismo que reafirma su compromiso con la participación democrática y el cogobierno universitario. El cronograma electoral, que abarca la elección de decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas, comenzó este martes y se extenderá hasta el 14 de noviembre.
Fiel a sus principios reformistas, la UNL desarrolla este proceso conforme a su Estatuto, con un total de 100 actos electorales que involucran a toda la comunidad universitaria.
Durante septiembre y octubre, se llevaron a cabo los comicios mediante los cuales los claustros de Nodocentes, Graduados, Estudiantes y Académico —dividido en profesores titulares y asociados, adjuntos y docentes auxiliares— eligieron a sus representantes. Con ello, quedaron conformados los nuevos consejos directivos de las facultades.
A partir de esta semana, los consejos directivos de cada unidad académica se reunirán para elegir a las nuevas autoridades que conducirán los destinos de cada facultad durante el período 2026-2030.
La elección de consejeros y autoridades se realiza en cumplimiento del Título IV del Régimen Político Electoral del Estatuto de la UNL, junto con las normativas complementarias establecidas en su Anexo.
Cronograma de elección de decanos y decanas
- Martes 4 de noviembre, 19 h – Facultad de Ingeniería Química
- Miércoles 5 de noviembre, 17 h – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
- Lunes 10 de noviembre, 12 h – Facultad de Ciencias Veterinarias
- Lunes 10 de noviembre, 18 h – Facultad de Ciencias Agrarias
- Martes 11 de noviembre, 18 h – Facultad de Humanidades y Ciencias
- Miércoles 12 de noviembre, 17 h – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
- Miércoles 12 de noviembre, 19 h – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
- Jueves 13 de noviembre, 19 h – Facultad de Ciencias Económicas
- Viernes 14 de noviembre, 17 h – Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
- Viernes 14 de noviembre, 19 h – Facultad de Ciencias Médicas
Una vez finalizado el proceso en las facultades, se procederá a conformar el Consejo Superior y convocar a la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la UNL, que tendrá la responsabilidad de elegir Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora.
Las nuevas autoridades asumirán sus funciones entre febrero y marzo de 2026, con mandato hasta 2030.