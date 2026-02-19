La UNL impulsa un plan estratégico de obras por $900 millones para potenciar Ciudad Universitaria
Con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) ejecutó y puso en funcionamiento un conjunto de obras de infraestructura clave en Ciudad Universitaria, su principal campus, por donde circulan diariamente entre 9.000 y 10.000 personas. Las intervenciones fortalecen los servicios básicos y consolidan un modelo de crecimiento planificado y sostenible.
La iniciativa fue presentada tras la aprobación del Plan Maestro de Infraestructura por parte del Consejo Superior, un documento estratégico que ordena el desarrollo del predio a mediano y largo plazo y que posiciona a Ciudad Universitaria como el eje central de la expansión institucional.
“Es un documento muy importante porque marca las líneas hacia adelante y ordena las cuestiones del crecimiento a mediano y largo plazo”, explicó Marcelo Saba, director de Obras y Servicios Centralizados de la UNL. Y remarcó: “Ciudad Universitaria es el lugar donde podemos crecer por su ubicación estratégica y por contar con un suelo disponible de 45 hectáreas”.
Actualmente, el campus concentra cinco de las diez unidades académicas de la UNL, además de institutos de doble dependencia, instalaciones deportivas, residencias, hotelería y servicios complementarios. Se estima que el 50% de la capacidad instalada de la universidad funciona en este polo, que opera como una verdadera “mini ciudad”.
Un plan para crecer con orden y previsión
El Plan Maestro fue coordinado por el arquitecto Miguel Irigoyen y el equipo técnico del Programa de Planificación Edilicia. Define criterios de uso del suelo, densidad edilicia, movilidad y sostenibilidad ambiental.
El predio se organiza en tres áreas: una recreativa-deportiva, otra académica consolidada sobre la traza de la Ruta Nacional 168, y un sector de crecimiento hacia el Este de siete hectáreas, consolidado mediante refulado y considerado estratégico para la futura expansión.
“Para poder construir, primero necesitábamos garantizar toda la infraestructura que no se ve: la que está enterrada y que es absolutamente fundamental para cualquier expansión”, señaló Saba.
El esquema urbanístico establece que solo podrá edificarse sobre el 50% del suelo disponible, manteniendo construcciones de planta baja y dos niveles, y reservando el resto para espacios verdes y una reserva ecológica central concebida como el “pulmón” del campus.
Cloacas, energía, agua y nuevas sendas
Las obras realizadas durante el último año apuntan a preparar el territorio para el crecimiento proyectado.
- Ampliación del sistema cloacal, con una inversión de 60 millones de pesos, que permite derivar efluentes hacia la red máxima de la ciudad mediante bombeo.
- Nueva subestación eléctrica de 200 KVA, con una inversión de 150 millones, que amplía la capacidad energética y mejora la iluminación urbana.
- Extensión del suministro de agua potable, en articulación con Aguas Provinciales, diseñada para abastecer las futuras manzanas edilicias.
- Construcción de 1.500 metros de sendas peatonales de hormigón raspinado, con baldosas podotáctiles, por 450 millones de pesos.
“Son veredas de altísima calidad”, destacó el funcionario, al detallar que conectan unidades académicas con el Parque Tecnológico, el área recreativa con la Dirección de Salud y el ingreso del Predio UNL–ATE con la rotonda de la costanera.
Movilidad sustentable y visión a futuro
Las nuevas sendas buscan mejorar la accesibilidad y la seguridad interna del campus. “Buscamos generar recorridos seguros para que los estudiantes puedan salir de noche por dentro del predio”, afirmó Saba.
En paralelo, la UNL promueve una política de movilidad sostenible para reducir el uso del automóvil y fomentar el transporte público, la bicicleta y la caminata. Actualmente, alrededor de 280 unidades de transporte público ingresan diariamente al campus, correspondientes a cinco líneas urbanas e interurbanas.
“El auto tiene que tener un límite. No puede ocupar toda la composición del espacio”, sostuvo el director.
En un contexto económico complejo, la inversión representa un esfuerzo significativo para la institución. “Fue un aporte muy importante en un año muy especial para la economía universitaria”, reconoció Saba, y concluyó: “Planificar en tiempos de crisis es una tradición de la universidad. Preparamos los proyectos para cuando las condiciones mejoren”.