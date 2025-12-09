La UNL extiende hasta este miércoles la inscripción online a sus carreras presenciales 2026
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) transita los últimos días de inscripción a sus carreras presenciales, cuyos registros permanecerán abiertos hasta mañana, miércoles 10 de diciembre. La universidad ofrece más de 140 carreras de grado y pregrado, con ingreso previsto para el ciclo académico 2026.
El trámite se realiza de manera completamente online a través del sitio institucional, donde se encuentra disponible una guía paso a paso, además de información sobre cursos de articulación, becas y materiales de estudio.
Cómo inscribirse
El proceso comienza con el completado de la ficha de datos personales y la carga de la documentación solicitada. Luego, las y los aspirantes deben digitalizar y subir al Sistema de Gestión del Estudiante su DNI, la constancia de CUIT/CUIL y el título secundario legalizado por la UNL.
La legalización del título se realiza también de forma online una vez que la inscripción está iniciada. Para ello, se debe cargar en PDF la imagen del título original y abonar la tasa correspondiente. La UNL aclara que, al momento de inscribirse, se puede presentar título sin legalizar, constancia de título en trámite, constancia de alumno regular o constancia de finalización de estudios, con detalle de materias adeudadas en caso de corresponder.
Finalizado el proceso, la Universidad se contactará por correo electrónico para confirmar la inscripción o solicitar correcciones en la documentación.
Cursos de articulación
Los cursos de articulación —obligatorios pero no eliminatorios— comenzarán en febrero de 2026. Incluyen el Curso de Iniciación a los Estudios Universitarios y los módulos disciplinares, considerados clave para acompañar el ingreso estudiantil.
Políticas de inclusión
El Área de Inclusión de la Secretaría de Bienestar Universitario trabaja para reducir brechas de accesibilidad, especialmente en estudiantes en situación de discapacidad. A través de programas como Accesibilidad Académica y el Programa de Comunicación en Lengua de Señas Argentina (LSA), se promueven condiciones de accesibilidad tanto en el ingreso como a lo largo de la trayectoria académica.
Las y los estudiantes que requieran acompañamiento pueden comunicarse vía correo electrónico a inclusion@unl.edu.ar o realizar videollamadas en LSA al +54 9342 407 111.