La UNL exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y respaldó el reclamo salarial docente y nodocente
En su primera sesión ordinaria de 2026, ya con la nueva integración surgida del último proceso electoral, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) aprobó una declaración en la que expresa su “preocupación con relación a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso Nacional (Ley 27.795)” y ratifica su acompañamiento al reclamo salarial de docentes y no docentes.
En el texto, el cuerpo colegiado de la UNL remarca: “Desde el Consejo Superior de la UNL acompañamos el reclamo por mejores condiciones salariales y presupuestarias e instamos al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario por parte del gobierno nacional”, dejando asentada la exigencia de que la norma se ponga en marcha.
La temática fue retomada por varios consejeros superiores que tomaron la palabra durante la sesión y luego ampliada por la rectora Laura Tarabella en contacto con la prensa. “Desde la presidencia pusimos a consideración una declaración donde manifestamos nuestra preocupación sobre la necesidad de que la ley de financiamiento universitario se efectivice”, señaló.
En esa línea, Tarabella añadió que “reconocemos la preocupación ante un retraso salarial de los docentes y de los nodocentes, quien les habla es docente; estamos hablando de porqué es necesario que nuestros docentes y los nodocentes, como todo el personal de apoyo, pueda percibir salarios dignos para poder sostener sus diferentes actividades”, declaró.
A través de este documento, la Universidad Nacional del Litoral dejó explícito que respalda el reclamo salarial de los sectores docente y nodocente, “reafirmando la necesidad de una recomposición salarial urgente y adecuada” e insistiendo en la puesta en vigencia efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación y que, hasta el momento, no se aplica.
Hacia el cierre de la declaración, el Consejo Superior de la UNL subraya que no se trata de una demanda coyuntural, sino de la reiteración de un planteo “que respete lo central de una democracia republicana: el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de lo legislado y aprobado por el Poder Legislativo”, enfatizando el reclamo institucional.
En la misma reunión, el cuerpo aprobó la constitución formal del Consejo Superior con sus nuevos integrantes electos en el proceso electoral de 2025, junto con la conformación de las comisiones internas y la definición de los días y horarios para las próximas sesiones de 2026.
Además, se trató y se dio el visto bueno al Acta Nº 18, correspondiente al encuentro celebrado el 18 de diciembre de 2025, completando así la regularización administrativa del órgano de gobierno universitario.
La rectora Laura Tarabella también enmarcó esta primera sesión en una agenda cargada de conmemoraciones, como el 8M y los 50 años del Golpe de Estado. “El próximo martes 24 se cumplen 50 años del golpe militar, una de las dictaduras más cruentas por las que ha pasado nuestro país. Por eso consideramos oportuno que toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general nos acompañe a las distintas actividades que hemos propuesto desde la Universidad en el marco de una agenda de actividades que comienzan en el mes de marzo pero que pretende ser trabajada a lo largo de todo el año”, expresó.
Sobre el final, la rectora puntualizó: “especialmente a las actividades que el próximo martes 24 se van a desarrollar, no solamente impulsados por nuestra universidad, sino en articulación con otras asociaciones, con el gobierno provincial y con la ciudad de Santa Fe, porque consideramos que la consigna del Nunca Más tiene que estar presente”, concluyó.