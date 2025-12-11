La UNL elige hoy a sus autoridades para el período 2026-2030 en una Asamblea Universitaria clave
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) llevará adelante hoy, desde las 16 en el Paraninfo, la sesión de la Asamblea Universitaria, instancia en la que se elegirán al nuevo rector o rectora y al vicerrector o vicerrectora que conducirán la casa de estudios durante el período 2026-2030.
La Asamblea, constituida en Colegio Electoral, definirá a las máximas autoridades universitarias mediante votación de sus integrantes. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Litus TV y en YouTube mediante los canales de Litus TV y LiTus Educa.
Proceso electoral
De acuerdo con el Estatuto de la UNL, la Asamblea es el máximo órgano de gobierno, integrada por 268 miembros: todos los integrantes del Consejo Superior —incluidos las decanas y los decanos electos en el marco del proceso electoral iniciado en octubre—, los representantes de los Consejos Directivos de las Facultades y los delegados de los Centros Universitarios ante los distintos colegios electorales. Todos fueron elegidos por sus respectivos claustros: docentes, no docentes, estudiantes y graduados.
La Asamblea estará presidida por el actual rector, Enrique Mammarella.
Con esta instancia se completa el extenso proceso electoral, que incluyó cerca de 100 elecciones para la renovación de autoridades. Las definiciones se realizarán en dos votaciones separadas: una para rector o rectora y otra para vicerrector o vicerrectora.
Asimismo, se recordó que la elección de consejeros de los distintos claustros ante el Consejo Superior y los Consejos Directivos se desarrolló conforme lo establecido en el Título IV del Régimen Político Electoral del Estatuto y su normativa complementaria.
Las nuevas autoridades del Rectorado y de las diez facultades de la UNL asumirán sus mandatos entre febrero y marzo de 2026.