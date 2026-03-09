La UNL conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades académicas y culturales durante marzo
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) llevará adelante una agenda de actividades académicas, culturales y de reflexión durante todo marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Las propuestas incluyen talleres, paneles, encuentros, proyecciones y espacios de intercambio en distintas unidades académicas y centros universitarios.
Además, se convoca a la movilización hacia Plaza 25 de Mayo el lunes 9 de marzo a las 17, con concentración en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe.
Las iniciativas se desarrollarán bajo el lema propuesto por ONU Mujeres para este año: “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, que pone el foco en derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia, entre ellas leyes discriminatorias, protecciones legales débiles y prácticas sociales nocivas que vulneran los derechos de mujeres y niñas.
Desde el Programa de Género de la UNL señalaron que la propuesta reafirma el compromiso institucional con la igualdad de género, la erradicación de las violencias y la construcción de una universidad pública más justa e inclusiva.
“El 8 de marzo no es solo una fecha conmemorativa: es una jornada de memoria y lucha que nos interpela a visibilizar las desigualdades persistentes, pero también a impulsar transformaciones concretas en nuestras prácticas, políticas y vínculos cotidianos”, expresaron.
Asimismo, destacaron que a nueve años del primer #NiUnaMenos, y en un contexto que pone en debate conquistas alcanzadas en materia de derechos, la universidad renueva su posicionamiento en defensa de los derechos humanos y contra todas las formas de violencia por motivos de género.
Actividades por el #8M
Dentro de la agenda de propuestas, la UNL invita a participar de la movilización a Plaza 25 de Mayo. La convocatoria será el lunes 9 a las 17, con concentración en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe.
Entre las actividades académicas y culturales previstas, el 11 de marzo se realizará el taller “Textos y tejidos — La inteligencia escrita: mujeres en la literatura argentina”, a las 18.30 en la Biblioteca del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda, con foco en la producción literaria de mujeres.
Ese mismo día, a las 17 en la Facultad de Ingeniería Química, tendrá lugar el panel “Mujeres que lideran”, un espacio de diálogo sobre la trayectoria de mujeres en roles de decisión en sectores estratégicos. Participarán Renata Reinheimer (Infira), Guillermina Forno (Zelltek) y Graciela Brusa (Lyris), quienes compartirán sus experiencias, los desafíos enfrentados y el impacto de la perspectiva de género en el ámbito profesional y empresarial. La actividad es organizada por el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC) y la FIQ-UNL, en el marco del programa de Género del Parque y la campaña “Acciones Positivas” de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe.
El 12 de marzo, en el Foro Cultural, se desarrollará la quinta edición de “Feminismos, Arte y Cultura”, organizada por la Dirección de Cultura. La jornada principal comenzará a las 17.30, con propuestas abiertas a la comunidad.
También ese día, en el Centro Universitario Rafaela Sunchales, se realizará “Ecos de Cambios”, un espacio de reflexión sobre la solidaridad como herramienta de paz y el reconocimiento a quienes acompañan y cuidan a mujeres y niñas. Será a las 18.30 en la sede de San Martín 221 de la ciudad de Rafaela, con entrada libre y gratuita, organizado junto a ERA (Escritores Rafaelinos Agrupados).
El 14 de marzo se realizará la Caminata de Mentoreo, una actividad coorganizada con Fundación Voces Vitales para promover espacios de liderazgo femenino. Tendrá lugar a las 9 en la sede del Rectorado de la UNL, bajo el lema “Propósitos en movimiento”, y forma parte de un evento que se realiza simultáneamente en más de 140 ciudades del mundo.
El 17 de marzo, en el marco de la Jornada de Mujeres de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), se desarrollará una Asamblea de Mujeres a las 10 en el patio de la facultad (Moreno 2557), con el objetivo de promover la participación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes entre mujeres de la comunidad académica. Ese mismo día se realizará también la merienda de trabajo “Mujeres Emprendedoras en Red”, de 15.30 a 17.30, destinada a mujeres emprendedoras de la ciudad de Santa Fe.
Ese martes, además, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se proyectará la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, a las 16 en el Aula Vélez Sarsfield.
El 19 de marzo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, se llevará a cabo el panel “8M. Pasado y presente de los feminismos en la política, la investigación y la educación”, de 14 a 16 en el Salón de Actos, dirigido a estudiantes, docentes, graduadas y público en general.
Entre otras propuestas, el 26 de marzo la Facultad de Ciencias Económicas realizará una muestra de baile a cargo del Grupo de Danzas Folklóricas “Defensores de la Tradición” de la ciudad de Santo Tomé, junto con un homenaje a Mónica Stricker, directora de la agrupación, en reconocimiento a su trayectoria.
Ese mismo día, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas desarrollará la actividad “8M 2026 en la Universidad: Diálogo Acción”, orientada a reflexionar sobre cómo las mujeres y diversidades habitan y transitan la vida universitaria, con participación de estudiantes, docentes, nodocentes y representantes de organizaciones profesionales.
El 27 de marzo, en el Aula Magna de la Escuela Industrial Superior, se realizará un conversatorio sobre educación sexual integral en la universidad, en el marco de la presentación del libro “La educación sexual integral en la universidad pública: cartografías de lo posible”, con participación de docentes de la UNL, la UNER, la UNMdP y la UNdP.
La agenda cerrará el sábado 28 de marzo con una edición especial de la propuesta “Turismo Comunitario La Boca en Voces de Mujeres y Disidencias”, una iniciativa que promueve el empoderamiento económico y el desarrollo comunitario desde una perspectiva de género. La actividad se realizará de 9 a 13.30, con cupos limitados y voucher solidario.
Toda la agenda de actividades se encuentra disponible en el sitio oficial de la universidad.