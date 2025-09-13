La Unión Europea prohíbe un químico de esmaltes en gel por riesgo tóxico y alertan sobre lámparas UV
El ritual de la manicuría con esmaltes en gel quedó bajo la lupa tras una decisión de la Unión Europea (UE): se prohibió el uso del TPO (óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina), un compuesto que actúa como fotoiniciador y que se encuentra en productos de esmaltado permanente. La medida se adoptó luego de que estudios científicos demostraran su potencial tóxico, mutagénico y cancerígeno.
Infertilidad y daños en órganos
El TPO permite fijar el esmalte bajo lámparas UV o LED, brindando brillo y durabilidad. Sin embargo, investigaciones en animales revelaron que la exposición a altas dosis de este químico genera infertilidad, malformaciones embrionarias y daños hepáticos y renales. Aunque aún no existen pruebas concluyentes en humanos, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas lo incluyó en la lista de sustancias de riesgo.
Otros químicos peligrosos
Los expertos advierten que no solo los esmaltes en gel son problemáticos: en los productos tradicionales también se detectan formaldehído, ftalato de dibutilo y tolueno, todos relacionados con daños en el sistema nervioso y reproductivo.
El impacto de las lámparas UV
A las preocupaciones químicas se suma la exposición a las lámparas utilizadas en salones de belleza. Según especialistas, 20 minutos bajo luz UV pueden producir alteraciones en el ADN y en las mitocondrias celulares, lo que eleva el riesgo de mutaciones genéticas.
Precauciones y alternativas
Desde la industria cosmética relativizan la prohibición, asegurando que responde a un “peor escenario”. Sin embargo, toxicólogos como Elsie Sunderland (Harvard) recomiendan extremar precauciones. La manicuría seguirá siendo un hábito extendido, pero cada vez más voces sugieren reducir la frecuencia de las sesiones, informarse sobre los químicos y optar por alternativas más seguras.