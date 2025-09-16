La Unión Europea anuncia sanciones a Israel en medio de la ofensiva terrestre en Gaza
Con la ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Gaza en marcha y miles de desplazados huyendo, la Unión Europea informó que impondrá sanciones contra Israel. El alcance de estas medidas se conocerá el miércoles, cuando los comisarios europeos acuerden formalmente el paquete de penalidades, según indicó una portavoz de la Comisión Europea.
Paula Pinho, portavoz de la Comisión, precisó: “Mañana, los comisarios adoptarán un paquete de medidas relativas a Israel. En concreto, se propone suspender ciertas disposiciones comerciales de los acuerdos entre la UE e Israel“.
La UE advirtió que “la ofensiva israelí agravará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza”.
Preocupación por la crisis humanitaria
Un portavoz de la Comisión Europea señaló que “la UE ha instado constantemente a Israel a no intensificar su operación en Gaza. Hemos dejado claro que esto empeoraría la ya grave situación humanitaria y pondría en peligro la vida de los rehenes”.
Anouar El Anouni, portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, lamentó que la ofensiva terrestre israelí cause “más destrucción, más muertes y más desplazamientos” en la ciudad.
Mientras tanto, la ONU ha calificado la guerra en Gaza como un genocidio, y nueve países, incluidos Francia, Luxemburgo, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, se preparan para reconocer al Estado Palestino en la Asamblea General de la ONU. Israel, por su parte, avanzó con tropas y maquinaria pesada sobre la capital de la Franja, derribando edificios y torres por los bombardeos.
Conclusión de la comisión de la ONU: genocidio en Gaza
Una comisión independiente de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, responsabilizando a altos funcionarios, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, de incitar a estos actos.
El informe cita la magnitud de las matanzas, el bloqueo de ayuda humanitaria, el desplazamiento forzado y la destrucción de infraestructura clave, como una clínica de fertilidad, para respaldar su determinación.
Navi Pillay, directora de la comisión, afirmó: “El genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo”. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la ofensiva y exigió el fin de la “carnicería”, señalando la “creciente evidencia de genocidio”.
Türk destacó: “El mundo entero clama por la paz. Los palestinos, los israelíes, todos quieren que esto cese. Lo que estamos presenciando es una escalada continua completamente inaceptable. Está absolutamente claro que esta carnicería debe cesar”.
Reacciones de Alemania y Gran Bretaña
El Reino Unido calificó la ofensiva israelí como “totalmente irresponsable y atroz”, según la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, quien advirtió que solo provocará “más derramamiento de sangre, más muertes de civiles inocentes y mayor peligro para los rehenes”. Cooper solicitó un alto el fuego inmediato.
Alemania también condenó la nueva fase del ataque, considerándola “totalmente en la dirección equivocada”, según el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul. Berlín hizo un llamado urgente al gobierno israelí y a todas las partes en contacto con Hamas para retomar negociaciones de alto el fuego y un acuerdo para la liberación de los rehenes.