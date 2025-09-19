La Unidad Penal Nº 6 Femenina de Paraná inauguró mural colectivo de la EPJA Nº 27 como cierre pedagógico
La comunidad educativa de la EPJA Nº 27 Vicente López presentó en la Unidad Penal Nº 6 Femenina de Paraná el mural colectivo “Mujeres que Inspiran: Voces de Libertad”, una propuesta artístico-pedagógica orientada a la reinserción social de las estudiantes.
El proyecto se desarrolló durante varias jornadas que combinaron clases, talleres y espacios de intercambio. Bajo la guía de las docentes María Nazarena Pascualín y Anahí Figueroa, y con el acompañamiento técnico de la muralista Flor Albornoz, las estudiantes participaron activamente en todas las etapas: desde el diseño de bocetos y la selección de colores, hasta la distribución de tareas y la ejecución colaborativa de la obra.
Esta iniciativa forma parte de las acciones educativas promovidas por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) y busca fortalecer competencias transferibles al ámbito laboral, tales como organización del tiempo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y cuidado del espacio común.
La inauguración del mural contó con la presencia de autoridades educativas y penitenciarias, docentes, estudiantes y personal de la unidad, e incluyó intervenciones artísticas y la participación de una banda local.
La directora de la EPJA Nº 27, Adelina Ramírez, destacó el impacto pedagógico del proyecto: “El mural es un aula abierta que refuerza contenidos, buenas prácticas de convivencia y mensajes de superación”.
Ubicada en un sector de alta circulación dentro de la unidad, la obra se convierte en testimonio del esfuerzo compartido y del valor educativo de la propuesta, consolidando uno de los objetivos centrales del SPER: ampliar la oferta formativa, fortalecer capacidades socioemocionales y generar condiciones para la reinserción social.
El mural no solo representa un producto artístico, sino también el resultado de un proceso que combinó planificación, responsabilidad y cooperación, con un impacto concreto en la construcción de ciudadanía dentro del contexto de encierro.