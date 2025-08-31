La Unidad Móvil del Registro Civil superó los 1.700 trámites en lo que va del año
Con el propósito de acercar los servicios del Registro Civil a la comunidad, la Unidad Móvil recorrió distintos puntos de Entre Ríos durante este año, concretando más de 30 operativos y tramitando más de 1.700 gestiones vinculadas a DNI, cambios de domicilio, pasaportes y otros documentos.
En el marco del programa Registro Cerca Tuyo, la unidad visitó Arroyo Barú, Yuquerí Chico, Clodomiro Ledesma, La Clarita, Colonia Hocker, San Anselmo y alrededores, Colonia General Roca, Pedernal y Sauce Montrull.
Además, mediante el programa Relevar, se trabajó en distintos barrios de Concordia, donde se concretaron 1.115 trámites de DNI y pasaportes.
Una de las acciones más destacadas fue la articulación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección del Servicio Penitenciario, que permitió llevar la Unidad Móvil a las nueve unidades penales de la provincia, posibilitando que 365 internos gestionaran su DNI.
La unidad también participa en el programa Entre Ríos Con Vos, que ya tuvo dos jornadas: la primera en Concordia y Los Charrúas, y la segunda en Gualeguaychú y Urdinarrain, donde se realizaron cerca de 250 trámites.
Este servicio móvil facilita gestiones como: nuevo ejemplar de DNI por robo, extravío, deterioro o vencimiento; actualizaciones obligatorias de 5 a 8 años y de 14 años; primera emisión de DNI para recién nacidos; cambios de domicilio y pasaportes.
Si bien estas gestiones también pueden efectuarse en cualquier oficina del Registro Civil de la provincia, la propuesta busca acercar el servicio a las localidades más alejadas y garantizar igualdad de acceso.
Actualmente, la Unidad Móvil se encuentra trabajando en la comuna de Colonia Ensayo (departamento Diamante). Para septiembre se prevé un operativo en el departamento Uruguay, con fecha y lugar a confirmar, además de nuevas visitas que se encuentran en coordinación.