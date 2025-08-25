La UNER mantiene medidas de fuerza esta semana por reclamos salariales y presupuestarios
Los sindicatos de docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) continuarán esta semana con medidas de fuerza en el marco de su plan de reclamos por aumentos salariales y presupuesto al gobierno nacional. Por esta razón, no habrá clases en las facultades este martes 26 y miércoles 27 de agosto.
El gremio APUNER, que agrupa al personal administrativo y de servicios, llevará adelante paros sin concurrencia a los lugares de trabajo durante ambas jornadas. Esta es la segunda tanda de huelgas dentro de un cronograma de seis días, que comenzó la semana pasada con medidas de fuerza el 21 y 22 de agosto, y finalizará la semana que viene con los últimos dos días de paro el 1º y 2 de septiembre, según publicó Ahora.
Los sindicatos de docentes de la UNER, AGDU y Sitradu, también habían anunciado paros de 48 horas para los mismos días.
Motivos del conflicto
APUNER explicó que estas medidas buscan fortalecer el plan de lucha del movimiento universitario, visibilizar el conflicto salarial y presupuestario, y convocar a una Tercera Marcha Federal Universitaria en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y para rechazar el veto que anticipó el gobierno nacional.
El gremio afirmó que “todos los actores del sistema universitario y educativo argentino y la sociedad civil debemos aunar esfuerzos para sostener a la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad. Sin salarios dignos ni presupuesto acorde no hay Universidad Pública de calidad”.
Aumento salarial unilateral del Gobierno
A mediados de agosto, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció un aumento del 7,5% para docentes y no docentes de universidades nacionales entre septiembre y noviembre, sumado a sumas fijas excepcionales que van de $6.000 a $25.000 según el cargo y la dedicación horaria.
El incremento será escalonado: 3,9% en septiembre (1,3% sobre haberes de junio, julio y agosto), 1,3% con haberes de septiembre, 1,2% en octubre, 1,1% en noviembre y 1,1% en diciembre.
Las federaciones gremiales rechazaron este aumento unilateral, al advertir que el atraso salarial desde el inicio de la administración de La Libertad Avanza alcanza casi el 50% de pérdida de poder adquisitivo.