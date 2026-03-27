La última de Trump: Dice que el ayatollah Mojtaba Khamenei “podría ser gay”
El presidente estadounidense Donald Trump declaró a Fox News haber recibido un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el que se le informaba de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, es gay.
Cuando el presentador de Fox News, Jesse Watters, le preguntó: “¿Le dijo la CIA que el ayatollah Jr. es gay?”, Trump respondió: “Bueno, sí lo dijeron, pero no sé si fueron sólo ellos. Creo que mucha gente lo dice. Lo cual le supone un mal comienzo en ese país”.
“Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?”@POTUS: “They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country.” pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026
Trump no indicó qué pruebas respaldaban la afirmación de la CIA. La homosexualidad es ilegal en Irán, país que considera las relaciones entre personas del mismo sexo una violación de los valores islámicos, castigada según la ley islámica, sharía.
El New York Post afirmó que el fallecido Ayatollah Ali Khamenei estaba al tanto de la orientación de su hijo y que siempre temió que esto lo hiciera “no apto” para liderar la República Islámica, dada la estricta ley Sharia que rige en el país
Trump añadió a Fox News que los iraníes están “aterrorizados” de salir a las calles. “Un bando tiene armas, y tienen armas muy peligrosas… y lo que hacen es disparar. La gente es valiente, pero no lo es cuando ve cómo matan a tiros a diestra y siniestra”.
La noticia se difundió como aceite entre los medios conservadores norteamericanos. Sin embargo, algunos analistas sostienen que se trata de una “operación psicológica” diseñada para socavar la autoridad del nuevo líder iraní en un momento crítico de la guerra.