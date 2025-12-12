La UIF podrá actuar como querellante en la causa por lavado contra miembros del Comando Vermelho
En un giro clave para la investigación del lavado de activos vinculado al crimen organizado transnacional, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó a la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por Paul Starc, a intervenir como querellante en la causa contra cinco integrantes del Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de Brasil. La Sala IV hizo lugar a la queja del organismo y anuló la decisión que le impedía participar del proceso.
La causa se remonta al 1° de octubre, cuando el Tribunal Oral Federal N° 7 condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa a tres años de prisión en suspenso y a una multa de $720.000.000 por su rol como partícipes necesarios en una maniobra de lavado de activos de origen ilícito.
Los condenados quedaron en libertad tras el fallo, en el marco de un juicio abreviado acordado entre las defensas y la PROCELAC.
En la sentencia, los magistrados remarcaron la escala de la operación: “La organización criminal movilizó grandes cantidades de dinero y el esquema permitió blanquear al menos 520 millones de dólares de origen ilícito”.
A pesar de la gravedad del caso, el tribunal oral había rechazado la intervención de la UIF, al considerar que su pedido de querellar no había sido resuelto a tiempo. Frente a esa decisión, el organismo antilavado presentó un recurso de casación, que también fue denegado, por lo que acudió en queja ante la Cámara de Casación.
Ahora, el juez Mariano Borinsky sostuvo que la resolución anterior había incurrido en un error que vulneró el derecho de la UIF a ser oída, afectando el debido proceso. En su fallo, señaló:"Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por la UIF y anular la decisión que denegó el recurso de casación".
Con esta definición, Casación ordenó al tribunal de origen emitir un nuevo pronunciamiento, esta vez garantizando la participación de la UIF como querellante. Esto permitirá al organismo impulsar medidas de prueba, proponer nuevas líneas de investigación y apelar decisiones judiciales en una causa que involucra millones de dólares blanqueados por una de las bandas criminales más influyentes de América Latina.
La decisión sienta un precedente clave para la intervención de organismos antilavado en procesos penales complejos, reforzando la capacidad del Estado argentino para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.