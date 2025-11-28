La UIA le marca la cancha al Gobierno: producir en Argentina es hasta 30% más caro y reclama reformas urgentes
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, manifestó su preocupación por el creciente deterioro de la competitividad manufacturera y advirtió que producir en Argentina cuesta entre un 25% y 30% más que en Brasil. En este marco, pidió avanzar con urgencia en reformas impositivas, laborales e infraestructurales, en medio de un escenario marcado por cierres fabriles y pérdida de empleo.
Rappallini señaló que la política industrial debe enfocarse en reducir costos y mejorar el entorno productivo, destacando medidas como la baja de impuestos prevista para 2026, la modernización laboral y la inversión en infraestructura. También subrayó la importancia de fortalecer los controles sobre dumping, contrabando y normas técnicas, factores que —según dijo— afectan directamente la competitividad de la industria nacional, según expresó en diálogo con Infobae.
Respecto a la coyuntura industrial, el dirigente recordó que los meses previos a las elecciones fueron “especialmente críticos” debido a la suba de tasas, lo que provocó un freno generalizado. Tras los comicios, observó un leve repunte impulsado por el descenso de tasas del 60% al 30%, aunque remarcó que aún es necesario seguir por ese camino para aliviar la operatoria de las empresas.
En ese sentido, se mostró preocupado por el reciente cierre de plantas fabriles. Mencionó la clausura de la fábrica de Whirlpool en Pilar, inaugurada en 2022 y que dejó sin empleo a 220 trabajadores, además de los cierres de las textiles Luxo y Vulcalar en La Rioja, donde se perdieron otros 120 puestos. Estos casos, afirmó, profundizan la inquietud del sector.
El titular de la UIA destacó que trabaja junto al Gobierno en el Consejo de Mayo para acelerar reformas estructurales, insistiendo en la necesidad de implementar cambios fiscales y laborales al estilo de países como Brasil, Colombia y México, que combinan estabilidad macroeconómica con reducción de costos internos para mejorar su competitividad global.
Asimismo, advirtió sobre la competencia desleal que generan plataformas como Temu y Shein, que —según planteó— ingresan productos sin pagar impuestos. También reiteró la preocupación histórica por las distorsiones comerciales provenientes de China. No obstante, defendió los procesos de integración económica, señalando que las naciones industrializadas sostienen economías abiertas con flujos equilibrados de comercio.
Por último, aseguró que Argentina enfrenta serias dificultades impositivas, laborales e infraestructurales que encarecen la producción y complican la inserción internacional. Señaló que la industria está dispuesta a adaptarse a un nuevo esquema basado en la estabilidad y el crecimiento, pero pidió reglas de competencia equitativas frente a los mercados globales. “Es indispensable avanzar en reformas que impulsen la actividad; de lo contrario, será el Gobierno quien deberá definir los próximos pasos”, concluyó.