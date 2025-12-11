La UEP entregó equipamiento informático a Hidráulica para fortalecer su capacidad operativa
La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) continúa avanzando en el fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos provinciales. En esta ocasión, y en el marco de un convenio de colaboración, se concretó la adquisición y entrega de equipamiento informático destinado a la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias (Dghyos).
La entrega se llevó a cabo en la sede del organismo y contó con la presencia del coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, y del director general de Hidráulica, Oscar Pintos. El equipamiento incluye computadoras de última generación, monitores full HD, dispositivos de almacenamiento externo y diversos periféricos, destinados a renovar y optimizar los puestos de trabajo.
Este aporte se enmarca en las iniciativas de modernización tecnológica impulsadas a través del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, orientadas a mejorar la capacidad de gestión, agilizar los procesos administrativos y reforzar las herramientas utilizadas en la planificación y supervisión de obras sanitarias.
En los próximos días, se realizará una nueva entrega de insumos para la Dghyos, que comprenderá material de laboratorio general, equipamiento específico y reactivos de análisis. Estos elementos permitirán fortalecer las tareas de monitoreo, control de calidad y estudio de los recursos hídricos vinculados a la gestión sanitaria.
Con estas acciones, la UEP reafirma su compromiso de acompañar a los organismos provinciales mediante inversiones estratégicas que optimizan su funcionamiento y contribuyen a una mayor eficiencia institucional.