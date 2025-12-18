La UE define en Bruselas el futuro del acuerdo con Mercosur en medio de divisiones internas y protestas agrícolas
Los líderes de la Unión Europea arribaron este jueves a Bruselas atravesados por fuertes divisiones internas para participar de una cumbre clave que podría definir el futuro del acuerdo comercial con Mercosur. Tras más de 25 años de negociaciones, un eventual aval de los Veintisiete habilitaría la firma del tratado este sábado en Iguazú (Brasil), aunque el consenso todavía no está garantizado. El debate se da en un contexto marcado por protestas del sector agrícola europeo, presiones políticas internas y externas, y la urgencia de la UE por reforzar su competitividad y diversificar sus vínculos comerciales. Con posturas enfrentadas entre países como Francia, Italia, Alemania y Hungría, y advertencias desde Sudamérica sobre la posible pérdida de una “ventana histórica”, la cumbre aparece como decisiva para las relaciones birregionales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que es “de enorme importancia” que los líderes comunitarios respalden el acuerdo con Mercosur, al que considera clave para la estrategia de competitividad europea. A su llegada al encuentro, remarcó la necesidad de reducir las “sobredependencias” a través de una red de acuerdos de libre comercio y destacó que Mercosur representa un mercado potencial de 700 millones de consumidores. Von der Leyen insistió en que solo resta la aprobación de los Estados miembros para avanzar con la firma prevista en Iguazú.
El tratado, negociado durante un cuarto de siglo, continúa generando fracturas internas dentro del bloque. El miércoles, la UE aprobó salvaguardias destinadas a calmar al sector agrícola —que este jueves se manifestó con bloqueos de tractores en Bruselas— y a responder a las objeciones de países como Francia, Italia y Hungría. En ese marco, la presidenta de la Comisión reiteró la urgencia de una decisión positiva para concretar el acuerdo.
La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, defendió la necesidad de contar con acuerdos comerciales diversificados, al considerar que el pacto con Mercosur es esencial para generar oportunidades y prosperidad en un escenario internacional complejo, donde algunos actores utilizan el comercio y las cadenas de suministro “como armas”.
En la vereda opuesta, el primer ministro húngaro Viktor Orbán afirmó que Hungría “no apoya” el acuerdo y calificó su eventual aprobación como “un tiro en las piernas de los agricultores europeos”. Según expresó, el tratado “mataría a los agricultores de la UE” y existen “suficientes líderes que se oponen” como para bloquearlo. Orbán fundamentó su rechazo señalando la carga regulatoria y las desventajas competitivas que, a su entender, enfrenta el sector primario por el Pacto Verde Europeo (Green Deal).
En sintonía con el malestar rural, en el sureste de Francia continuaron los cortes y bloqueos en cinco autopistas por parte de productores agropecuarios, que rechazan tanto el sacrificio de ganado por la dermatosis nodular contagiosa como el acuerdo Mercosur-UE. La empresa Vinci Autopistas advirtió que la situación podría agravarse, mientras el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, pidió no afectar los desplazamientos durante Navidad por su impacto económico y social. En paralelo, Francia avanzó con la campaña de vacunación del ganado, alcanzando un millón de animales inmunizados bajo la supervisión de Pascal Sanjuan.
Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz se mostró a favor del tratado y sostuvo que, tras 26 años de negociaciones, su ratificación es clave para la credibilidad internacional de la UE, postura que consolida a Alemania como uno de los principales impulsores del acuerdo.
Por el contrario, el presidente francés Emmanuel Macron reiteró que Francia se opondrá “muy firmemente” a cualquier intento de imponer el pacto, mientras que el primer ministro Sébastien Lecornu confirmó que su país votará en contra si se fuerza la votación. En tanto, la primera ministra italiana Giorgia Meloni consideró “prematuro” cerrar la negociación sin garantías para la agricultura europea, aunque aclaró que Italia no vetará el acuerdo una vez incorporadas esas protecciones.
Del lado sudamericano, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que si el tratado no se firma ahora “no habrá más acuerdo” mientras permanezca en el cargo, y rechazó que la agricultura brasileña represente una amenaza para Europa. Ursula von der Leyen tiene prevista una visita a Brasil este fin de semana, en un intento final por lograr el aval europeo y rubricar el convenio entre la UE y Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La firma formal aún depende de que los líderes europeos otorguen su visto bueno por mayoría cualificada en Bruselas, donde el tema podría tratarse incluso sin figurar oficialmente en la agenda.