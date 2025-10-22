La UBA va a la Justicia contra el Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto.
La norma establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento, lo que generó un fuerte rechazo en la comunidad universitaria.
Durante la sesión, el Consejo Superior sostuvo que el decreto que promulga y, a la vez, suspende la ley “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”. En consecuencia, se instruyó al rector de la UBA a presentar las acciones judiciales correspondientes para exigir la inmediata implementación de la norma.
Además, se resolvió comunicar la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios y hospitales universitarios dependientes de la institución.
El Consejo fundamentó su decisión en la grave crisis económica y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario, advirtiendo sobre el deterioro salarial de docentes y no docentes y la falta de recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales. En este contexto, la UBA declaró la emergencia salarial y presupuestaria.
El documento aprobado subraya que la Ley 27.795 busca dar respuesta a la crítica situación financiera de las universidades y mejorar las condiciones de sus trabajadores. “La no aplicación de la norma profundiza la crisis y constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, advirtió el texto.
Por último, la UBA exigió al Poder Ejecutivo la ejecución efectiva e inmediata de la ley, con la asignación de los recursos necesarios en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.
La decisión se da en un contexto en el que el Gobierno también postergó la aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y Residencias Nacionales en Salud, argumentando la misma razón: la falta de definición de las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional.