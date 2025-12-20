La UBA reconocerá al Indio Solari con un doctorado Honoris Causa por su legado en el rock y la cultura
La Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregará el Doctorado Honoris Causa a Carlos Alberto “Indio” Solari en reconocimiento a su trayectoria en la música argentina y su significativo aporte a la cultura popular nacional.
Este año, la UBA había otorgado el mismo reconocimiento a Charly García, destacando su influencia musical y política en la escena argentina, y también a personalidades del cine como Graciela Borges, Lucrecia Martel y Mirtha Legrand.
Ahora, el fundador de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota será homenajeado de manera similar. Según el Consejo Superior de la UBA, “con más de cinco décadas de trayectoria, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como Indio Solari- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.
La universidad destacó la relevancia de Solari como letrista y cantautor, tanto por su etapa con los Redondos como con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, resaltando su influencia en generaciones posteriores de artistas argentinos.
Se mencionó su discografía más influyente, incluyendo álbumes como: Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!… estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993), Luzbelito (1996), El tesoro de los inocentes (bingo fuel) (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).
Finalmente, la UBA resaltó el valor simbólico y literario de sus letras, que mantienen vigente una crítica social y política que sigue siendo relevante para las nuevas generaciones.