La UBA rechazó el Presupuesto 2026 de Milei y advirtió por un “deterioro sin precedentes” en las universidades
La Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió un comunicado oficial en el que cuestionó el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei en cadena nacional. Según la institución, la propuesta “ratifica y agrava el ajuste a las universidades públicas” y profundiza la crisis financiera del sistema educativo superior.
Desde la casa de estudios señalaron que la iniciativa “consolida recortes salariales y en el financiamiento de educación, ciencia y técnica”, lo que amenaza con llevar al sistema a “un nivel de deterioro sin precedentes”.
Las autoridades universitarias recordaron que, tras dos años de prórrogas y sin un presupuesto aprobado, en 2025 se registró “la inversión más baja de los últimos 20 años” en materia de educación superior. En ese marco, alertaron que la previsión para 2026 “consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio”.
Los puntos críticos señalados por la UBA
En su análisis del proyecto, la universidad advirtió que el Presupuesto 2026 no contempla:
- La recomposición de los gastos de funcionamiento.
- La actualización de las becas estudiantiles.
- La reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento paralizadas.
- La recuperación del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes.
- Un mecanismo que impida que el presupuesto siga perdiendo valor en 2026.
Inversión respecto al PBI y pedido al Congreso
El comunicado también subrayó que la inversión proyectada para 2026, medida en relación con el PBI, “mantiene el piso histórico alcanzado en 2025” y volverá a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI, un nivel considerado insuficiente para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.
En el cierre, la UBA reclamó que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de “garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.