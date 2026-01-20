La UATRE lanza un plan de lucha por la crisis en Granja Tres Arroyos
La crítica situación laboral que se sufre en la planta Entre Ríos de Granja Tres Arroyos, motivó una fuerte reacción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), arrancando su plan de lucha con un paro y movilización en los establecimientos de la firma y WADE (Grupo GTA), ante el “incumplimiento del compromiso de regularización salarial de los trabajadores”.
El sindicato que conduce José Voytenco decretó el “estado de alerta y manifestación”, a la vez que comenzó a realizar asambleas en todos los establecimientos, evaluando y resolviendo las medidas gremiales a adoptar.
Lo que exige UATRE es que la empresa “presente de manera inmediata un plan concreto para resolver las irregularidades salariales y garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma”.
Además, destacó que “las trabajadoras y los trabajadores han mantenido su responsabilidad y compromiso en el desarrollo de las tareas, aun cuando los pagos se realizaron de manera irregular, pero la situación ya no es sostenible y requiere una definición concreta y urgente”.
La planta avícola La China, de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, tiene paralizada su producción desde hace una semana debido a que la empresa no paga los salarios completos a sus casi mil trabajadores.
La firma mantiene una deuda del 50 por ciento de la última quincena y del aguinaldo, que se paga fraccionado en cuotas que no se cumplen según el cronograma acordado.
En 2025, Granja Tres Arroyos firmó un acuerdo preventivo de crisis que implicó la salida de 400 trabajadores y el cierre del Frigorífico Béccar en Uruguay, concentrando toda la actividad en La China. Sin embargo, las medidas no alcanzaron para revertir la situación.
Ante esto, UATRE advirtió que, de persistir los incumplimientos salariales, las medidas de fuerza “serán profundizadas y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores rurales”.
Por otra parte, hay que recordar que la semana pasada el gremio fue noticia porque la Justicia Federal levantó la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y le devolvió su control.