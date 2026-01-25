La TV estadounidense volvió a parodiar a Javier Milei y la asistencia de Trump a la Argentina
El presidente Javier Milei volvió a ser objeto de una parodia en el icónico programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL), en una escena que recreó una ficticia ceremonia de premios al estilo de los Oscar, bautizada como los “Trump Awards”.
El encargado de interpretar al mandatario argentino fue el comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández, quien subió al escenario caracterizado como Milei y, en español y con marcado acento porteño, dedicó una serie de elogios a Trump. “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró u$s20.000 millones de dólares”, dijo, en alusión a la línea de financiamiento otorgada por el Tesoro estadounidense a la Argentina en octubre de 2025 para contribuir a la estabilidad económica. Ese monto fue devuelto por el Gobierno argentino el pasado 9 de enero.
“Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, continuó el personaje, antes de anunciar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. Al abrir el sobre, vacío, aclaró entre risas: “Nada”.
live from the first annual Trump awards pic.twitter.com/it355tO2nR
— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) January 25, 2026
La escena continuó con otra broma sobre el supuesto respaldo financiero de Estados Unidos. “Él sí incluyó un cheque por otros u$s10.000 millones… este hombre es increíble, bro”, agregó el falso Milei, antes de que apareciera Trump, interpretado por James Austin Johnson, habitual imitador del expresidente en el programa.
El personaje de Trump le arrebató el premio de las manos, lo despidió con un “adiós, amigo”, en español, y cerró el sketch con un lacónico: “Acepto este premio”.