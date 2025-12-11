La travesía de Corina Machado rumbo a Oslo con la apoyatura logística de Trump
Según The Wall Street Journal, Corina Machado comenzó el lunes su travesía para llegar a Oslo desde Venezuela, donde llevaba 16 meses en la clandestinidad. Con dos acompañantes, salió del suburbio en Caracas, en el que estuvo escondida en el último año hasta un pueblo pesquero costero venezolano, donde la estaba esperando una embarcación.
Ese primer viaje por tierra duró 10 horas, en las que Machado y sus acompañantes evitaron ser retenidos en diez puestos de control militares. La líder opositora llevaba disfraz y peluca.
Previo a acometer la travesía en barco rumbo a Curazao, la activista descansó y alertó al Gobierno de EE.UU. sobre el tipo de embarcación que la trasladaría, con el fin de no ser atacada por las fuerzas estadounidenses.
Ya habiendo abordado un pequeño barco pesquero de madera, se dirigió a la precitada islas de Países Bajos en el mar Caribe, situada a solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela.
Desde allí, abordó un avión privado Legacy 600, matriculado en México y operado por JetVip Business Aviation, con capacidad para 13 pasajeros.
La aeronave partió del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka hacia el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, en Curazao, donde recogió a Machado. Posteriormente, el vuelo despegó el miércoles a las 6:42 hora local, con destino a Bangor, Maine (Estados Unidos), donde realizó una escala técnica de casi cinco horas.
La última etapa consistió en un vuelo de más de seis horas hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, completando un trayecto de casi 9.000 kilómetros. Machado llegó a la capital noruega en la madrugada del jueves, tras una odisea que requirió la colaboración de aliados políticos y familiares, así como la intervención de funcionarios estadounidenses.