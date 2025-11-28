La tradicional cédula azul deja de ser necesaria, simplificando la circulación de terceros autorizados
La eliminación de la cédula azul marcó un punto de inflexión en la forma en que los conductores pueden utilizar vehículos que no son de su propiedad. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, oficializó esta medida mediante la Disposición 29/2024, introduciendo un cambio profundo en la operatoria diaria de millones de usuarios.
Con la reforma, la cédula azul deja de ser necesaria, mientras que el sistema centraliza las autorizaciones en plataformas digitales, en línea con la política de simplificación y modernización de trámites vehiculares.
¿Qué cambia con la eliminación de la cédula azul?
Desde su entrada en vigencia en julio, la cédula verde pasó a ser el único comprobante válido para circular dentro del país. Puede presentarse en formato físico o digital, y ya no tendrá vencimiento mientras no se modifique la titularidad del vehículo.
La derogación de la cédula azul —históricamente utilizada por quienes manejaban vehículos sin ser titulares— elimina un trámite presencial que, según el Gobierno, había perdido sentido en un esquema orientado a lo digital.
¿Cómo autorizar a alguien a usar tu auto con el nuevo sistema?
El nuevo esquema establece que toda habilitación se realiza 100 % online. No es necesario presentarse en un Registro del Automotor: se opera desde plataformas oficiales como Mi Argentina y el Sistema Integral de Trámites Electrónicos (SITE).
El artículo 5° de la Disposición 29/2024 permite al titular registral autorizar a uno o más terceros a visualizar su cédula verde digital. Los pasos son:
- Ingresar al Sistema Integral de Trámites Electrónicos.
- Validarse en el portal del ARCA con clave fiscal.
- Seleccionar el dominio del vehículo en el que se figura como titular.
- Identificar al tercero autorizado (nombre, apellido y CUIT/CUIL/CDI).
Una vez autorizada, la persona podrá visualizar la cédula verde en la sección “Mis vehículos” de la app Mi Argentina. El permiso puede revocarse en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
¿Las cédulas azules siguen siendo válidas?
Aunque fueron derogadas, las cédulas azules emitidas antes de la entrada en vigencia de la norma continúan siendo válidas. Podrán utilizarse hasta que cambie la titularidad del vehículo o hasta que el propio titular decida revocarlas. Nadie está obligado a desecharlas o reemplazarlas de inmediato.