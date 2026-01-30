La Tormenta Fern congeló parcialmente las Cataratas del Niágara y causa alerta en Estados Unidos
La tormenta de nieve Fern, que afecta a gran parte de América del Norte, provocó el congelamiento parcial de las Cataratas del Niágara y motivó la declaración de estados de emergencia en varias regiones de Estados Unidos.
El fenómeno incluyó nieve intensa, lluvia helada y un marcado descenso de temperaturas debido al ingreso de un vórtice polar. Las condiciones extremas impactaron en 19 estados estadounidenses y en zonas de Ontario, Canadá.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró temperaturas extremas que oscilaron entre -12 °C y -21 °C, mientras que en algunas regiones la sensación térmica descendió hasta -30 °C. En ciertos puntos, el enfriamiento llegó a -55 °C, lo que complicó tareas de rescate y asistencia.
Imágenes impactantes de las Cataratas del Niágara congeladas
Uno de los efectos más visibles de la tormenta fue el congelamiento parcial de las Cataratas del Niágara, ubicadas en el límite entre el estado de Nueva York, Estados Unidos, y la provincia canadiense de Ontario. Las fotografías captadas por turistas mostraron los saltos de agua cubiertos por escarcha y hielo, producto del intenso frío.
A pesar del hielo, las autoridades locales confirmaron que el caudal de las cataratas no se detuvo por completo. Según la administración del parque, bajo la gruesa capa de hielo y niebla, el agua sigue fluyendo. Esta postal invernal atrajo visitantes que aprovecharon los miradores habilitados para registrar el fenómeno con fotografías.