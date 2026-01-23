La textil que produce lencería Cocot despidió a 140 trabajadores
La economía real cruje, por más que Javier Milei mire para otro lado. Cada vez son más las empresas que cierran o despiden personal, además de otras que adeudan salarios o suspenden trabajadores, y ahora se sumó la compañía textil que produce la lencería Cocot, con 140 despidos. Los empleados protestan en Parque Chas.
En diálogo con C5N, varios trabajadores dieron su testimonio: contaron que ganan $600 mil por 9 horas de trabajo, y que encima les adeudan bonos y, a algunos, parte de los salarios. “No nos alcanza la plata”, relató entre lágrimas una empleada, “estamos muy mal”.
Esta precaria situación se suma a más despidos que la fábrica realizó en los últimos 2 meses, y hay temor por más adversas medidas. Por ese motivo, los trabajadores están reclamando en la puerta de la empresa, en Parque Chas, y hay cierta tensión en la zona porque llegó la Policía para impedir que corten la calle.