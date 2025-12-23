La tesorera de la financiera ligada a ‘Chiqui’ Tapia fue procesada por ocultar pruebas clave
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió procesar a la tesorera de Sur Finanzas y a dos custodios de la firma por el delito de encubrimiento agravado, tras considerar que intentaron ocultar pruebas clave en una investigación por presunto lavado de dinero. Además, el magistrado les concedió la prisión domiciliaria mientras avanza la causa.
La decisión judicial alcanzó a Micaela Sánchez, tesorera de la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, y a Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes se desempeñaban como custodios. Los tres fueron detenidos en Turdera, cuando retiraban computadoras y documentación sensible de un galpón que se encontraba bajo vigilancia judicial.
El operativo tuvo lugar en un depósito ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde la Justicia había ordenado una consigna policial tras detectar movimientos sospechosos de vehículos. En ese contexto, efectivos observaron la salida de una camioneta Toyota 4×4, conducida por Sánchez y acompañada por dos hombres. Luego de un breve seguimiento y al regresar al lugar, los agentes constataron el retorno del vehículo al galpón y procedieron a demorar a los ocupantes.
Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, expedientes, abundante documentación y el CPU de una computadora. En el interior del inmueble, además, se hallaron computadoras, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y una gran cantidad de papeles relacionados con la operatoria de Sur Finanzas.
A partir de estos elementos, el juez Armella concluyó que los imputados habrían intentado borrar información y ocultar pruebas relevantes, motivo por el cual dictó el procesamiento por encubrimiento agravado. En paralelo, aceptó el pedido de las defensas y autorizó que los acusados permanezcan detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La investigación central apunta a determinar si Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la AFA, operó como una estructura para blanquear dinero, presuntamente a través de préstamos inflados a clubes de fútbol con dificultades económicas.
En su declaración, Sánchez reconoció que se desempeñaba como contadora y tesorera de la firma y admitió que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación, aunque evitó responder preguntas clave. En particular, se negó a precisar quién le dio la orden y eludió confirmar si esas instrucciones provinieron directamente de Vallejo.
Tras la detención en el galpón, la policía allanó el domicilio de la tesorera, ubicado a unas 20 cuadras del depósito, donde se encontraron computadoras, material de interés para la causa y las llaves de las cajas fuertes secuestradas previamente.
En paralelo, el magistrado ordenó la apertura y análisis de los celulares incautados, así como la revisión de la documentación secuestrada, tareas que quedaron a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona, con la intervención de la PROCELAC y de la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina.
Hasta el momento, la causa incluyó seis allanamientos en distintas sedes de Sur Finanzas y el secuestro de más de 50 teléfonos celulares, entre ellos el de Ariel Vallejo. La documentación incautada involucra a unas 20 asociaciones, entre clubes de primera división, de ascenso, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol.
Entre los contratos bajo análisis figuran acuerdos con la Liga Profesional por 600 millones de pesos más IVA y con el Consejo Federal por 200 millones de pesos más IVA, ambos pactados en diez cuotas. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la ausencia de contratos vinculados al sponsor de la Selección Argentina en la sede central de la financiera.