La suspensión de vuelos de Flybondi genera un escándalo en Aeroparque
Las quejas y el malestar de los pasajeros de Flybondi volvieron a dominar la postal en el Aeroparque Jorge Newbery, donde la aerolínea low cost registró esta semana nuevas demoras y cancelaciones que, en algunos casos, derivaron en reprogramaciones de hasta dos días o sin fecha fija, según detallaron los damnificados.
La situación generó escenas de gran tensión en la terminal aérea de la ciudad de Buenos Aires, con viajeros que denunciaron falta de información, pérdidas de dinero, consecuencias en sus trabajos y la ausencia total de respuestas por parte de la empresa.
Durante este martes, la ventanilla de atención de Flybondi se vio colmada de personas que afirmaron estar “libradas al azar”, sin canales efectivos de comunicación. Muchos relataron que no reciben respuestas a través de la aplicación, el correo electrónico ni la línea telefónica, lo que los obliga a concurrir personalmente hasta las ventanillas de la compañía en el aeropuerto metropolitano “en busca de alguna respuesta”.
El servicio de Flybondi acumula graves deficiencias desde hace semanas, que se profundizaron con el aumento de la demanda por la llegada de las Fiestas y el comienzo de la temporada fuerte del verano.
Todas las críticas apuntan a la “precariedad e improvisación de Flybondi” y remarcan “la falta de información clara y un desorden generalizado en la operación de la aerolínea”, que comenzó a operar en la Argentina en 2018, durante la política aperturista de las rutas áreas en la gestión del expresidente Mauricio Macri.
Actualmente, tiene una flota de 15 aviones y vuela a 16 destinos domésticos, además de conectar a nivel internacional con Brasil, Paraguay y Perú. De acuerdo con la información de la empresa, hoy cuenta con más de 1500 empleados y en estos años de funcionamiento en el país transportó a más de 17 millones de personas, de las cuales muchas lo hacen por primera vez por su bajo costo, el principal nexo con quienes la eligen.
A mediados de 2025, Flybondi cambió de dueños y su inversor principal pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, un empresario al que se le atribuyen vínculos estrechos con el gobierno de Javier Milei.
“Yo no quiero un reembolso a 30 días, devuélvanle la plata a mi papá, cagan a la gente, cagan a los ancianos, a todo el mundo”
Se acuerdan que Milei quiso cerrar Aerolíneas Argentinas para que quedemos en manos de FLYBONDI, kjj te salva el privado decían
pic.twitter.com/q04MT5uyX3
— TUGO News (@TugoNews) January 14, 2026
“La programación de la compañía se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota. Es importante destacar que ante una cancelación el equipo de Atención al Cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. También hay que considerar que, por estar en inicios de temporada, esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes”, respondieron voceros de la aerolínea.
Sobre la flota, sostuvieron que: “el 10 de enero terminaron de llegar al país las cuatro aeronaves A320 que se sumarán para operar hasta finales de marzo. Estos aviones se encuentran en proceso de habilitación y comenzarán a volar a mediados de esta semana, aportando confiabilidad y robustez a la operación durante la temporada alta de verano”.