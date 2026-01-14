La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó la baja de 3 nuevas empresas de medicina prepaga
El Gobierno de Javier Milei – a través de la Superintendencia de Servicios de Salud – decidió dar de baja tres empresas que tenían una habilitación provisoria para dar servicios de medicina prepaga. Así, la gestión libertaria suma más de 100 compañías de este sector que fueron dadas de baja por distintas razones.
“La SSS comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, indica el artículo 1 de la norma.
En detalle, las prepagas que se darán de baja son:
-Staff Médico S.A.
-Sancor Medicina Privada S.A.
-Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)
Desde el Gobierno detallaron que la medida se explica por un reordenamiento interno del esquema de cobertura médica.