La Superintendencia de Salud designó un administrador provisorio para OSPRERA
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) designó con carácter transitorio al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), en respuesta a un fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal que revocó una restitución de autoridades dispuesta en primera instancia, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 315/2026 (RESOL-2026-315-APN-SSS#MS), firmada el 23 de febrero de 2026 por el Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Adrián Stivelman.
De acuerdo con los considerandos de la norma, la situación se originó en la actuación judicial FLP 23559/2024 caratulada “VOYTENCO, JOSE ANTONIO s/INFRACCIÓN ART. 303”, en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría 13. El 13 de enero de 2026, ese Tribunal había dispuesto la restitución de los integrantes del directorio de la OSPRERA y la suspensión de la intervención oportunamente decretada.
Sin embargo, el 19 de febrero de 2026, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó esa resolución, al considerar que no se encontraba desvirtuado el peligro en la demora que motivó las medidas cautelares originarias, ni había disminuido la verosimilitud del derecho invocado.
El Tribunal sostuvo que la eventual mejora en la situación económico-financiera de la entidad no resultaba suficiente para neutralizar el fundamento penal que dio origen a la suspensión de autoridades, y destacó que no se habían producido pruebas que permitieran descartar la hipótesis de administración fraudulenta.
El plazo de la intervención oportunamente prorrogada por la Resolución del Ministerio de Salud N° 1587/25 se encontraba vencido al momento del fallo. La OSPRERA había sido intervenida por el Decreto N° 720/24, ante graves irregularidades constatadas en su funcionamiento institucional, económico-financiero y prestacional.
La Superintendencia de Servicios de Salud fundamentó la designación de Lococo en la necesidad de evitar un vacío funcional hasta que el Poder Ejecutivo Nacional formalice la designación del nuevo Interventor. La resolución subraya que esta medida no implica una nueva intervención ni altera el régimen jurídico vigente, sino que constituye una medida administrativa transitoria de carácter excepcional para garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales a los beneficiarios de la obra social.
La designación cesará automáticamente con la asunción del interventor que designe el Poder Ejecutivo Nacional.