La supergripe H3N2 llegó a la Argentina: hay un niño y dos adolescentes infectados
El Instituto Malbrán confirmó este viernes por la tarde la detección de tres casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en Argentina. Es el cuarto país de Sudamérica en el que se registra esta mutación del virus de influenza, luego de que lo hicieran Perú, Colombia y Chile.
Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.
Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco del monitoreo ambulatorio de infecciones respiratorias agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Ministerio de Salud, “los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones”.
“Las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados. La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año”, informó el Ministerio de Salud.
El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. “Estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud”, agregó el Ministerio.
No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas.
Recomendaciones a la población
Unas horas antes de que se confirmaran los tres primeros casos en el país, el Ministerio de Salud había emitido una serie de consejos a la población:
-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
-Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
-Evitar compartir objetos personales.
-Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.
-Ventilar adecuadamente los ambientes.
-Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
-Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.
También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.