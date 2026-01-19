La “Súper Gripe” H3N2 vuelve a encender señales de alerta en pleno verano
El renombrado médico infectólogo Hugo Pizzi explicó que la gripe H3N2 se trata de una variante que ya tuvo un fuerte impacto en el hemisferio norte y subrayó la importancia de la oportuna difusión precisa del crecimiento de casos como en materia de prevención, esencialmente en la vacunación temprana para evitar cuadros graves y en los cuidados pertinentes para evitar una disparada de contagios.
Según detalló el especialista, la variante se originó en Australia, luego se expandió a Nueva Zelanda y más tarde llegó al Reino Unido, donde el sistema de salud se vio seriamente exigido. “En Inglaterra se esperaban unos 8000 casos y, a partir de ese número, la curva se amesetó, pero hubo una gran presión hospitalaria, con camas incluso en los pasillos”, señaló.
Pizzi remarcó que, a diferencia de lo ocurrido con el Covid-19 en sus comienzos, en este caso ya existen vacunas disponibles. Por eso, recomendó no esperar la llegada de los primeros fríos y tener muy en cuenta el proceso de contagios por lo cual,“es clave lo que se comunique de modo oficial para que el sistema preventivo luzca la fortaleza imprescindible y evitar así cadena de contagios. Lo ocurrido con el Covid debería servir para que los procesos esten perfectamente aceitados entre Nación y provincias”.
“La vacunación debería realizarse a fines de febrero o primeros días de marzo. Esa es otra clave prioritaria para no tener cuadros graves”, explicó.
Además de la inmunización, el infectólogo insistió en difundir desde el mismo Gobierno las medidas de cuidado que ya forman parte de la rutina sanitaria. Entre ellas, mencionó la higiene frecuente de manos, toser o estornudar en el pliegue del codo y el uso de barbijo en espacios cerrados o con poca ventilación. “Si cumplimos con estas pautas, vamos a tener un pasar bueno y sin grandes contratiempos. Es primordial comunicar bien oportunamente, hacer campañas dando a conocer masivamente en cuanto a que este virus H3N2 ha sufrido una mutación genética, lo que lo ha hecho más contagioso y agresivo. Esta subvariante K es la que está causando más hospitalizaciones”, aseguró.
Y puso de relieve que: “En Europa la situación ya se ha estabilizado debido a las medidas preventivas y las campañas de concientización encaradas desde los gobiernos respectivos en cuanto a que las personas más vulnerables, como los extremos de la vida (niños pequeños y adultos mayores), así como aquellos con enfermedades preexistentes, son los que corren mayor riesgo. Los síntomas más comunes son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, cansancio extremo y, en algunos casos, complicaciones pulmonares o cerebrales”, explicó.