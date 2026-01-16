¡La “suerte” de Fernando Iglesias!: Será embajador de la Argentina ante Bélgica y la Unión Europea
Una semana después de su formalización como embajador en Bélgica, el Gobierno firmó un decreto para designar oficialmente a Fernando Iglesias como representante argentino ante la Unión Europea, que tiene sede en Bruselas. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial a través del decreto 18/2026, que lleva la firma del presidente y del canciller Pablo Quirno.
El ex diputado nacional del PRO, alineado a Javier Milei, a quien acompañó en varias giras oficiales, ejercerá ambas funciones en simultáneo y le permitirá al Gobierno ahorrar recursos al no tener que duplicar las representaciones diplomáticas.
En el decreto se destaca que el doble nombramiento de Iglesias apunta a un “ahorro genuino del gasto público”.
A su vez, se resalta que el nombramiento de Iglesias como representante ante la Unión Europea es “esencial con el fin de garantizar la continuidad en la representación diplomática” y “la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”.
La oficialización del nombramiento de Iglesias ocurre a escasas horas de la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ceremonia que se llevará a cabo este sábado con la presencia de Milei, sus pares de Uruguay y Paraguay y autoridades de ambos bloques regionales.
Tras ser confirmado como embajador en Bélgica, Iglesias se mostró complacido y dijo que desempeñar esa función es “un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio”.