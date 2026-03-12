La suba del petróleo se siente en los pasajes de avión: Aerolíneas Argentinas cobrará un recargo hasta en sus vuelos de cabotaje
La suba del petróleo ya se siente en los pasajes de avión. Este miércoles, Aerolíneas Argentinas informó que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior.
“A raíz de los movimientos recientes en el barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible”, anunció la aerolínea de bandera, que opera alrededor de 300 vuelos en 37 aeropuertos locales y 22 extranjeros.
Y agregó que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.
En los vuelos de cabotaje, aplicará un cargo de $ 7.500 por tramo. En los regionales e internacionales, será de entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, según el destino, precisó.
“Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, aclaró en el cierre del comunicado.
Consultadas al respecto, las low cost JetSmart y Flybondi respondieron que están “monitoreando el tema”. No contestaron si ya hubo un traslado a los precios. En tanto, aerolíneas europeas explicaron que “siguen de cerca lo que está ocurriendo”.