La SRA reafirma su bronca por la restitución de las retenciones en tiempo récord
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, analizó la baja de retenciones a los granos que anunció el Gobierno y la posterior restitución de las mismas, tan solo 48 horas después: “Fue una medida exclusivamente recaudatoria para que el Gobierno consiga los dólares que tanto le hacían falta después de una semana muy drástica, muy intensa”.
“Por supuesto que genera bronca”, detalló Pereda sobre la reacción de los productores a la decisión del Gobierno. “Lo principal es que están subiendo y bajando retenciones ya por cuarta vez desde principios de año”, explicó.
“Son intervenciones del mercado que hacen que se pierda la transparencia y la previsibilidad. Para que nosotros podamos operar bien, necesitamos previsibilidad”, analizó Pereda en declaraciones con radio Mitre este sábado. “Lo ideal sería que, como es un gobierno con vocación de bajar retenciones y que lo ha dicho, que nos presenten un programa claro y concreto de cómo van a ir bajando para que nosotros podamos ir planificando las inversiones todos los años, y podamos cada vez ir integrando mayor producción”, agregó.
Sobre los efectos de la medida, Pereda explicó que “si bien la baja en las retenciones fue del 26%, la diferencia de precio entre ese 26% y lo que están pagando ellos es claramente muy por debajo, es alrededor del 15-17%, cuando debiera ser 26 el beneficio tendría que estar trasladado en forma total” y apuntó a que ese beneficio se lo quedaron las “grandes cerealeras”.
Por último, Pereda concluyó: “Somos el único sector que puede aumentar muy rápidamente, si nos sacan los impuestos distorsivos, muy rápidamente la producción. Nosotros podríamos llegar de 130 millones de toneladas que tenemos hoy a 200 en poco tiempo, mucho menos tiempo que vaca muerta o las mineras. Por año ponemos nosotros de retenciones u$s10.000 millones. Fíjate que Estados Unidos en un ratito consiguió u$s20.000 millones para la Argentina. ¿Por qué no financian las retenciones de otra forma y nosotros le damos 40 o 50% más de producción al país?”.