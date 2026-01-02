La SRA asume la presidencia del RENATRE
Uno de los espacios institucionales donde confluyen el sindicato de los peones rurales y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace renovó su conducción. Se trata del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que desde el 1 de enero es presidido por Abel Guerrieri, dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Guerrieri sucede en el cargo a José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El nuevo período de gestión se extenderá hasta el 31 de diciembre del corriente año, conforme al esquema de alternancia que rige en el organismo.
Al asumir, Guerrieri sostuvo que el contexto actual plantea nuevos desafíos para el empleo rural y subrayó la importancia de avanzar en estándares internacionales. “Un ejemplo de ello es la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles, alineada con normas internacionales, que garantiza el trabajo decente y el cumplimiento de la normativa laboral, fortaleciendo también la inserción de nuestra producción en los mercados”, expresó.
En la misma línea, remarcó que el objetivo es fortalecer el rol del RENATRE como árbitro del empleo rural, generando confianza tanto en los empleadores como en las y los trabajadores. “Debemos consolidar un ámbito institucional que resguarde derechos y brinde previsibilidad al sector”, afirmó.
Por su parte, el presidente saliente, José Voytenco, realizó un balance de la gestión y destacó que durante 2025 el Registro recorrió el país con el Operativo RuralEs RENATRE, amplió su presencia territorial mediante la inauguración de delegaciones y firmó convenios con gobiernos provinciales. También resaltó el fortalecimiento de los centros CRECER, orientados a garantizar el cuidado de hijos e hijas de trabajadores rurales para facilitar el acceso al empleo en las distintas cosechas.
En la nueva conducción, la vicepresidencia quedó a cargo de Adrián Luna Vázquez, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Como tesorero asumió Mario Zalazar y como secretaria Carolina Llanos, ambos por UATRE.
Completan el Cuerpo Directivo del RENATRE José Voytenco y José Liguen por UATRE; Roberto Buser por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); y Orlando Marino por la Federación Agraria Argentina (FAA).
Entre los principales objetivos de esta nueva etapa, las autoridades señalaron la necesidad de profundizar las políticas de servicios al sector rural, en especial frente a las exigencias laborales que imponen los nuevos mercados internacionales. En ese marco, destacaron la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles, creada para reconocer a quienes cumplen con los estándares mínimos en materia laboral, y la continuidad de las funciones establecidas por la Ley Nº 25.191, vinculadas a la registración, fiscalización, prestaciones y capacitación.
Del encuentro de renovación institucional participaron referentes de la Mesa de Enlace, entre ellos la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari; el titular de CRA, Carlos Castagnani; y el presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano.