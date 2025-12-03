La Sociedad Rural volvió a reclamar por retenciones e infraestructura
La Sociedad Rural Argentina renovó este miércoles el reclamo por algunos de los temas que ya constituyen obstáculos crónicos para el crecimiento del campo argentino, como las retenciones o las falencias de infraestructura. Lo hizo en el marco de los pronósticos que prevén una cosecha de trigo histórica, como una suerte de advertencia para que ese buen momento no sirva para ocultar la realidad de que los viejos problemas que afectan al sector siguen presentes.
“Recomendaciones de la SRA frente al avance de la cosecha de trigo”, es el título del comunicado que difundió la entidad que conduce Nicolás Pino y en el que repasó que tanto las estimaciones privadas como la del Gobierno proyectan una cosecha por encima de 24 millones de toneladas, que constituye un récord, y con rendimientos muy superiores a los esperados por los productores.
Ante este contexto, consideró “importante realizar algunas reflexiones”:
Retenciones
“Si bien desde el pasado 27 de enero el Gobierno nacional ha comenzado con un esquema de reducción de retenciones, que luego se transformó en una baja permanente de las mismas, volvemos a reclamar la eliminación total de las retenciones”, dijo la SRA.
En este punto, repasó que las consideran “un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena el crecimiento productivo”.
Infraestructura
En tanto, ante el avance de la cosecha del cereal, donde la misma ya finalizó en el norte del país y por estos días se concentra en el centro del área agrícola, aseguró que es imprescindible disponer de una adecuada infraestructura.
“Es decir, caminos rurales en condiciones, como así también rutas nacionales y provinciales, y acceso a los puertos. En los últimos días se han observado imágenes de embotellamientos de camiones en los ingresos a los puertos de Rosario que generan preocupación”, advirtió.
Y completó: “Desde hace tiempo los productores enfrentamos problemas estructurales que necesitan soluciones urgentes. Ellos son: infraestructura insuficiente, logística cara, excesiva carga fiscal, y trámites que atrasan inversiones”.
Calidad
Por otro lado, la SRA hizo foco en que, en un mercado sin restricciones comerciales e intervenciones oficiales, los productores deberán realizar los correspondientes análisis de calidad de la cosecha para definir el momento de la comercialización.
Allí, la señal de alerta es que “en las últimas semanas hemos recibido diferentes inquietudes de productores, que al momento de comercializar el cereal se les realizaron descuentos en el precio por mala calidad del mismo”, indicó.
Así, teniendo en cuenta que esto ocurre en momentos en que el precio internacional está cotizando a la baja, la SRA llamó a los productores a trabajar en una estrategia comercial, la cual permita obtener el mayor rédito posible.
Competitividad
Por último, la Sociedad Rural reiteró su voluntad de construir una agenda que devuelva competitividad al campo argentino.
“Queremos un país donde producir sea posible, las reglas no cambien cada año, y donde todos podamos desplegar todo el potencial. Si logramos coordinar agendas, fortalecer instituciones y ordenar la macroeconomía, el campo y otros sectores pueden convertirse en los motores simultáneos de una Nación que vuelva a crecer de manera sostenida”, finalizó.