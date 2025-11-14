La Sociedad Rural celebró el acuerdo del Gobierno con EE.UU. pero pidió cautela: “Aguardamos los detalles finales”
La Sociedad Rural Argentina (SRA) valoró el reciente entendimiento alcanzado entre la Argentina y los Estados Unidos para avanzar en un acuerdo comercial y de inversiones, oficializado a través de un comunicado de la Casa Blanca. No obstante, la entidad ruralista pidió esperar los detalles finales para evaluar su impacto real en la cadena agroindustrial.
La organización destacó públicamente el avance diplomático: “Hace tiempo venimos apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo”, expresó la SRA en su cuenta oficial de X.
Sin embargo, acompañó la celebración con un mensaje prudente: “Aguardamos los detalles finales del acuerdo para determinar qué impacto tendrá el mismo en la cadena agroindustrial”.
El posteo fue compartido minutos después por el presidente Javier Milei, quien en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad celebró la noticia. El mandatario afirmó: “Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”.
El entendimiento se concretó durante una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio. Según la Casa Blanca, el objetivo es “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”.
Quirno también difundió su satisfacción: “Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, escribió en sus redes.
El texto difundido por Estados Unidos detalla que el convenio contempla acceso mutuo a mercados para productores estratégicos. En el caso argentino, se prevén beneficios para exportaciones como acero, aluminio, carne de res y otros recursos naturales.
El acuerdo incluye además un marco de cooperación para ampliar el vínculo económico y establecer reglas claras, con el fin de favorecer a exportadores, trabajadores y empresas de ambos países. Uno de los ejes principales es la reducción o eliminación de aranceles, con acceso preferencial argentino en sectores clave.
En paralelo, Argentina otorgará ventajas a determinados productos estadounidenses, entre ellos medicamentos, maquinaria, productos químicos, vehículos, dispositivos médicos, tecnologías de información y bienes agropecuarios. Según el gobierno norteamericano, estos lineamientos son coherentes con la Trade Expansion Act y con criterios de seguridad nacional.
La Casa Blanca aclaró que ambos países “trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo” y cumplir con los procedimientos internos previos a su entrada en vigencia. También se comprometieron a mantener una coordinación activa mediante el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones y el Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires resaltaron que el entendimiento “crea las condiciones para incrementar las inversiones” de firmas norteamericanas en el país. Y remarcaron que implica reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, mayor protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco.