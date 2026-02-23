La Sociedad Rural Argentina manifestó su hondo pesar ante el deceso de Jorge Chemes
La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su más profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Chemes, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“Jorge se destacó por su firme compromiso con la defensa del productor agropecuario, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo federal del país. Su labor al frente de CRA y su activa participación en los diferentes espacios de diálogo del sector, dejaron una huella significativa en la vida gremial agropecuaria”, indicó la SRA mediante la red social X.
“Desde la SRA acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y colegas, y elevamos una oración por su descanso en paz. Su legado de trabajo, convicción y vocación de servicio permanecerá como ejemplo para las futuras generaciones de dirigentes rurales”, concluye la comunicación.