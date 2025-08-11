La Sinfónica de Entre Ríos llenó la sala del Teatro Municipal 3 de Febrero
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó el sábado ante 650 espectadores en el Teatro Municipal 3 de Febrero, en adhesión al 80º aniversario de la Asociación Mariano Moreno.
Bajo la dirección de Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció un programa que comenzó con el poema sinfónico “Mazeppa” de Franz Liszt. En la segunda parte se interpretó el Réquiem K. 626 de W. A. Mozart, con la participación del Coro Cantus Firmus, preparado por Miguel Gómez, y las voces solistas de Micaela Musto (soprano), Betina Briasco (mezzosoprano), Andrés Mernes (tenor) y Esteban Aránguiz (barítono).
Colaboración y celebración
Luis Orlando, presidente de la Asociación Mariano Moreno, destacó el valor del trabajo conjunto: “Este evento, coorganizado con la Secretaría de Cultura, demuestra la importancia de trabajar juntos en un proyecto de esta magnitud”.
Por su parte, Miguel Gómez, director del Coro Cantus Firmus, recordó la trayectoria de cooperación con la Sinfónica y puntualizó que fue la primera vez que el coro actuó exclusivamente con la orquesta, calificando la experiencia como “muy interesante”.
Desde el público, Silvina, de 34 años, compartió: “Me gusta lo que transmiten, el conjunto de los instrumentos y la historia que cuenta cada una de las obras. Me parece muy enriquecedor”.
El concierto reunió a ochenta músicos en escena y culminó con una ovación de pie tras una hora y media de música.