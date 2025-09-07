La Selección argentina jugará en octubre amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos
La Selección argentina ya tiene definidos sus compromisos para la Fecha FIFA de octubre, en la que enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en territorio estadounidense.
La AFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni disputará dos partidos: el viernes 10 de octubre ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium de Miami, y el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Ambos encuentros serán parte de la preparación final hacia el Mundial 2026. El duelo contra Venezuela tendrá un atractivo especial, ya que en la última doble fecha de Eliminatorias la Albiceleste se impuso 3-0 en el Monumental. Ahora, el conjunto de Fernando “Bocha” Batista volverá a medirse contra el campeón del mundo, en un escenario simbólico: en Miami, la Scaloneta conquistó la Copa América 2024.
Tres días después, Argentina enfrentará a Puerto Rico, selección ubicada en el puesto 157 del ranking FIFA y eliminada de la clasificación al Mundial. Será una oportunidad para que Scaloni pruebe variantes y dé minutos a futbolistas con menor rodaje.
La confirmación de estos amistosos llega tras varias semanas de negociaciones. Primero se había barajado la posibilidad de una gira por China, descartada por cuestiones logísticas, y luego se evaluó un cruce con México, que no prosperó por problemas contractuales. Finalmente, Estados Unidos fue la sede elegida, asegurando una gran convocatoria de hinchas argentinos en ambos estadios.
Estos partidos serán la antesala de la última gira internacional de 2025, prevista entre el 10 y el 18 de noviembre, cuando Argentina viaje a África y Asia para presentarse en Luanda (Angola) y Kerala (India), con rivales aún por confirmar.