La Selección Argentina enfrentará a Angola en su único amistoso de noviembre
La Selección Argentina disputará un solo partido en la próxima fecha FIFA de noviembre, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará un amistoso frente a Angola, en la ciudad de Luanda, el viernes 14 de noviembre.
A pesar de los intentos por concretar un segundo encuentro internacional, la falta de rivales de jerarquía disponibles durante esa ventana impidió cerrar otro compromiso. Así, el plantel utilizará los días restantes para continuar su preparación en Europa, de cara al Mundial 2026.
“La Selección Argentina viajará en noviembre rumbo a España para entrenarse y luego trasladarse a Luanda para afrontar el único compromiso amistoso ante la selección de Angola. Tras el partido, la delegación regresará al viejo continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, cuando finaliza la fecha FIFA”, informó la AFA a través de las redes de la Scaloneta.
#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni viajará a España en noviembre para entrenarse y jugará el viernes 14 el único partido de la gira ante Angola.— Selección Argentina (@Argentina) October 24, 2025
https://t.co/Z5J5H2jOqo pic.twitter.com/I7KzkqEJAd
En principio, la idea original del cuerpo técnico era disputar un segundo amistoso en Kerala, India, pero la negociación fue cancelada. Por eso, la concentración en España servirá para mantener ritmo de entrenamiento y afinar detalles antes del sorteo de grupos del Mundial 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington D.C.
La Albiceleste, que actualmente ocupa el segundo puesto en el ranking FIFA de octubre, llega con una sólida preparación tras su exitoso paso por las Eliminatorias Sudamericanas, donde aseguró su clasificación con varias fechas de anticipación. En la última gira, venció a Venezuela por 1-0 (gol de Giovani Lo Celso) y goleó a Puerto Rico 6-0 en Estados Unidos.
Próximos partidos confirmados de Argentina antes del Mundial 2026:
- Argentina vs. Angola – Amistoso internacional – Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre, Luanda, Angola.
- Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.
- Argentina vs. México – Amistoso internacional – Entre el 1° y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.
- Argentina vs. Honduras – Amistoso internacional – Entre el 1° y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.