La Secretaría de Deportes de Entre Ríos afianza el trabajo territorial en instituciones de la Costa del Paraná
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, fortalece el acompañamiento a municipios y clubes mediante relevamientos de infraestructura, encuentros con dirigentes y articulación de acciones comunitarias en distintas localidades.
El director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, sostiene una agenda territorial orientada a consolidar vínculos de trabajo con municipios, clubes y espacios comunitarios en toda la provincia. En este marco, recorrió instituciones de la Costa del Paraná para relevar infraestructura, interiorizarse sobre las actividades locales y coordinar líneas de apoyo provincial.
Lupi destacó la importancia de recorrer los territorios para contar con una mirada directa sobre el trabajo que llevan adelante dirigentes, docentes y entrenadores. Señaló que estos encuentros permiten escuchar de primera mano las necesidades, fortalecer la presencia del Estado y acompañar proyectos que promuevan el acceso al deporte como herramienta de integración y participación comunitaria.
La agenda incluyó reuniones y visitas a instituciones clave de varias localidades. En La Paz, junto al director de Deportes, Adrián Forastieri, y al secretario de Obras Públicas, Nicolás Merlo, se visitó el Polideportivo Municipal, el Club Independiente y Patronato Football Club, dialogando sobre actividades comunitarias y el uso social de los espacios.
La recorrida incluyó además la localidad de Cerrito, donde se visitó el Club Unión Agrarios, una institución que cumple un rol central en la vida deportiva y comunitaria de la ciudad.
En Gualeguay, el itinerario contempló el Autódromo Municipal, el Club Gualeguay Central, el Club Sociedad Central, el CEF N° 2, la cancha Municipal de Hockey, el Club Náutico y el Club La Olla de sóftbol, manteniendo encuentros sobre planificación y fortalecimiento institucional.
Por otra parte, en Paraná se visitaron el CEF N° 5, el Autódromo Ciudad de Paraná, Echagüe, Patronato, el Parque Berduc, el Estadio Mundialista de Sóftbol y el Complejo del Túnel Subfluvial, espacios que concentran prácticas formativas, recreativas y competitivas de alta participación comunitaria.
La agenda territorial también alcanzó la ciudad de Villaguay, donde, acompañado por la diputada provincial Susana Pérez y el director de Deportes, Alan Espinosa, Lupi recorrió ADEV, el Polideportivo Municipal y el Club Parque, relevando las instalaciones y las propuestas deportivas que se articulan con el municipio y las entidades locales.