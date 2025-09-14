La Secretaría de Cultura invita a una charla sobre las corrientes inmigratorias en Entre Ríos
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Archivo General de la Provincia (AGER), convoca a la comunidad a participar de la charla “Viajando por las distintas corrientes inmigratorias de Entre Ríos”, que se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre a las 18 en la sede del Archivo, ubicada en Av. Alameda de la Federación 222, Paraná. La actividad es libre y gratuita.
El encuentro forma parte del ciclo “El Archivo nos cuenta: Memoria Entrerriana” y contará con las exposiciones del historiador Osvaldo Quiroga, quien disertará sobre la inmigración judía, y de Abraham Arcushin, que abordará la historia de “los Manecos”.
La iniciativa busca difundir el patrimonio histórico de la provincia y generar un espacio de reflexión en torno a las raíces inmigratorias que forjaron la identidad entrerriana.