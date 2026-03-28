La sana y sabia autocrítica de Scaloni: “No hicimos un buen partido”
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró autocrítico tras el triunfo de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso internacional llevado a cabo en La Bombonera. “Tengo muy claro que no hicimos un buen partido. Es evidente”, comenzó el DT campeón del mundo. Y añadió: “Igual, se sacan muchísimas conclusiones del partido. Todo sirve para lo que viene”.
Pero se mostró mesurado brespecto a la hipotética causa: “No creo que haya sido relajación. El equipo no estuvo en ningún momento bien, está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir. El martes seguiremos probando, es la idea de estos partidos. Este sábado haremos un ensayo con la Sub 20 y todo suma”.
También se refirió a Mauritania y rescató: “Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en muy buenas ligas. Cuando juntas una selección hay nivel. Me sorpendió lo grandote que son y lo físico”.
Por otro lado, Scaloni fue consultado por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la cual lo marginará del resto de la temporada y de una posible convocatoria a la Copa del Mundo de este año.
“Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber comenzado la conferencia con eso. Los compañeros vivieron eso. No sé si influye o no, solo te puedo asegurar que fue muy triste. Es lógico que no lo merecía, se estaba entrenando muy bien y contagiando a todos sus compañeros”, sentenció.
Asimismo, le dedicó un sentido mensaje al atacante del Racing de Estrasburgo de Francia. “Le mando un fuerte abrazo, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el Mundial o la oportunidad de pelearla”, dijo.