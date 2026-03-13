La sana autocrítica de Franco Colapinto en Shanghai: “Estoy un poco perdido”
Gesto adusto. Frustración y molestia se combinaban en el semblante de Franco Colapinto después de la clasificación para la Sprint de China, segunda fecha de Fórmula 1. El argentino pasó con lo justo a SQ2 y allí fue el más lento, a casi un segundo de su compañero Pierre Gasly, quien llegó hasta la tercera instancia y se quedó con el séptimo cajón de partida para la competencia corta de este sábado.
Franco había comenzado complicado el único entrenamiento libre de la cita china con un trompo y hasta sufrió un problema en su Alpine que se quedó parado en la calle de boxes. Sin embargo, había completado su trabajo y solo 271 lo separaban del francés. Pero en la qualy todo fue para peor.
“Me gustaría saber qué pasó, estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre. Estuve cerca en la práctica, pero no di el salto para la clasificación. Hay mucho por trabajar a la noche. Me faltó bastante performance de mi lado del garage, así que habrá que trabajar durante la noche y volver mejor mañana”, le dijo Colapinto a ESPN, casi sin ganas de hablar.
Es real… El principal interrogante para el argentino es la disparidad de rendimiento que tuvo con su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien le sacó casi un segundo de distancia y largará 7° este sábado.
️ COLAPINTO Y LAS COSAS A MEJORAR
El argentino y su análisis de una primera jornada en la que quedó 16° en la SQ2 para la carrera sprint del #ChineseGP. ¿En qué hay que trabajar, Franco?
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— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 13, 2026
Juan Fossaroli, reconocido cronista de ESPN en el circuito, le preguntó por su nivel: “Una pista que no conocés, complicado, ¿cuál fue el motivo principal de no rendir como esperabas?“.
Franco Colapinto se tomó un tiempo, pensó y reconoció: “Me gustaría saberlo, estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana”.
Cuando le plantearon que estos 19 giros de la carrera sprint le permitirán seguir sumando kilómetros en un circuito que no conoce, reconoció: “Sí, creo que obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.
El piloto de 22 años también habló con el canal oficial de la F1 y profundizó en las dificultades que está atravesando en Shanghái. “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo”, destacó el argentino.
Cuando fue consultado sobre cómo afrontará la carrera Sprint del sábado, destacó que buscará “aprender un poco más sobre el coche e intentar mejorar para la clasificación”.
Alpine brindó una gacetilla de prensa en la que Colapinto puntualizó en su discreto rendimiento en China. “Hoy ha sido complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos en la clasificación Sprint. No hemos dado el paso adelante que necesitábamos para competir por las posiciones en la SQ3. En definitiva, hoy nos ha faltado ritmo, y tenemos que entender por qué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo, que está trabajando mucho, y también es positivo que el coche tenga más potencial”, aseguró el argentino.
Por último, destacó: “Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido y dónde podemos encontrar mejoras. Intentaremos aprender todo lo que podamos en la carrera sprint de mañana, ver si podemos recuperar algunas posiciones y poner en práctica lo aprendido para la clasificación de mañana”.
La carrera Sprint será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador: se largará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 de Argentina.
Luego, a las 4 de la mañana, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla para la cita principal que será el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 giros.